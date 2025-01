Джаз легендата Акира Саката отново в България

Акира Саката, един от живите класици на японския авангарден джаз, активен на сцената вече 6 десетилетия, включи София в юбилейното си турне. To отбелязва началото на честванията на 80-ия рожден ден на големия музикант. Онези от вас, които още не могат да слязат на земята след първия му концерт в България миналия юли, да предадат нататък... С предупреждението, че този път ще е още по-ексползивно, пишат организаторите от Alarma Punk Jazz.

Саката сан пристига за концерт в София на 28 януари (вторник) с музиканти от три от супергрупите си – Arashi, Entasis и Bonjintan. Поименно това са неговият сънародник Тацухиса Ямамото (барабанист, познат от записите си с Джим О'Рурк, Джовани ди Доменико, Арве Хенриксен и др.) и самият Паал Нилсен-Лов от Норвегия (ex-The Thing, Arashi, Paal Nilssen-Love Large Unit, ect.) – да, с двама барабанисти едновременно на сцената.

Юбилейната формация включва още Йотис Дамианидис (китарист и основен композитор в групите Don Capot, Punk Kong, Entasis), инициатор на целия проект, както и на предишното гостуване на Акира Саката у нас, а и на двата концерта на пианиста Масахико Сато миналия октомври, и неговия брат – контрабасиста Петрос Дамианидис.

Още: Нов симфоничен оркестър изпълнява Шуман и Шуберт под палката на диригент Росен Миланов

Квинтетът на Акира Саката ще излезе на сцената на новия клуб "Паве" под Столична библиотека на 28 януари (вторник) от 21:30 ч. Преди тях – в 20:30 ч. – ще чуем още двамина любимци на публиката на "Аларма Пънк Джаз" – Дени Омерагич (контрабас и ефекти) и Нинослав Спировски (тенор саксофон, кларинет) от македонското авангардно джаз трио "Светлост", които по-късно през годината подготвят съвместен албум с американския саксофоност Кен Вандермарк. Вратите на клуба отварят в 20:00 ч.

Билети за концерта има в EpayGo и на касите на EasyPay. Редовната цена е 35 лв. А в деня на концерта ще са по 40 лв.

Още: Емблематичните Smokie с два концерта у нас през лятото

За Акира Саката

Снимка: Alarma Punk Jazz

Акира Саката е роден на 21 февруари 1945 г. в Хирошима (само половин година преди бомбардировките), като преди саксофона в живота му хронологично са кларинетът и морската биология. На кларинет свири и до днес (и то как!), а морската биология присъства като вдъхновение и в музиката му през годините – чуйте албума му "Silent Plankton" от 1991 г. Мести се през 1969 г. в Токио, а първата голяма група, в която свири за постоянно, е триото на пианиста Йосуке Ямашита, от което е част между 1972 и 1979 г. След участие на сцената заедно с Last Exit на Бил Ласуел и Петер Брьоцман през 1986 г. (има го документирано в концертния албум "The Noise of Trouble: Live in Tokyo" със специални гости Акира Саката и Хърби Хенкок), Ласуел става продуцент и басист на следващите му няколко албума.

През годините сред най-интересните му сътрудничества са триото му Arashi с норвежкия барабанист Паал Нилсен-Лов и шведския басист Йохан Бертлинг (Fire!, Fire! Orchestra), албумите му с Merzbow, с DJ Krush, с Джим О'Рурк, с Chikamorachi на Дарин Грей и Крис Корсано, с Масахико Сато, участията на Хамид Дрейк, Фред Лмберг-Холм и Нейт МакБрайд в негови записи, по-обширните формации (често инициирани от Ласуел) заедно с Брьоцман, Антон Фиер, Тошинори Кондо и Тацуя Йошида (също представян от "Аларма" на живо в три български града – през зимата на 2017 г.).

Още: Jazzanova с първи концерт в България на 12 април в Sofia Live Club