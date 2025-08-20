Обявиха в кой град ще се проведе Евровизия 2026

Виена беше избрана за домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г., след като Австрия спечели тазгодишното му издание, предаде АФП, позовавайки се на организаторите от обществената телевизия ORF.

Седемдесетото издание на "Евровизия" ще се проведе през май следващата година.

Виена, която вече е била домакин на песенния конкурс през 1967 и 2015 г., беше предпочетена пред Инсбрук в Тирол - единствения друг град в надпреварата.

Австрия си осигури домакинството на "Евровизия 2026", след като нейният представител - оперният певец JJ спечели тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, с емоционалната песен Wasted Love. Той стана първият представител на страната, който триумфира в надпреварата след Кончита Вурст през 2014 г.

