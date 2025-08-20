Войната в Украйна:

Обявиха в кой град ще се проведе Евровизия 2026

20 август 2025, 10:46 часа 351 прочитания 0 коментара
Обявиха в кой град ще се проведе Евровизия 2026

Виена беше избрана за домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г., след като Австрия спечели тазгодишното му издание, предаде АФП, позовавайки се на организаторите от обществената телевизия ORF.

Седемдесетото издание на "Евровизия" ще се проведе през май следващата година.

Виена, която вече е била домакин на песенния конкурс през 1967 и 2015 г., беше предпочетена пред Инсбрук в Тирол - единствения друг град в надпреварата.

Австрия си осигури домакинството на "Евровизия 2026", след като нейният представител - оперният певец JJ спечели тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, с емоционалната песен Wasted Love. Той стана първият представител на страната, който триумфира в надпреварата след Кончита Вурст през 2014 г.

Източник: БТА

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Виена Евровизия информация 2025 Евровизия 2026
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес