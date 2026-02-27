Electric Guitarlands 2026 - четирима от най-добрите рок китаристи забиват у нас

BGTSC представя шоуто Electric Guitarlands 2026, което ще се състои на 21 април от 20.00 часа в столичния Joy Station. Предстои ни фантастична музикална вечер с четирима от най-добрите китаристи от света на рок музиката.

Повече за Electric Guitarlands 2026

Michael Angelo Batio (Manowar) и Vinnie Moore (UFO) са главните герои в това издание на Electric Guitarlands. На сцената компания ще им правят талантливите китаристи Rowan Robertson (DIO) и Johnny Nasty Boots, а на вокалите ще видим Titta Tani (ЕHFAR, Goblin). Както при предишното издание бас китарата е в ръцете на Francesco Caporaletti, а на ударните ще е Roberto Pirami.

Списъкът от песни за това шоу се състои не само с произведения от кариерите на тези страхотни музиканти, но и с класики на легендарни рок групи. По време на двучасовото шоу ще се насладим и на легендарното соло на Батио, изпълнено на уникалната му двойна китара.

Билетите са в продажба онлайн и в мрежите на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а могат да бъдат сканирани директно от телефон. До 3 март 2026 цената на билетите ще е 30 евро, а след това до деня ще расте. Деца до 7 годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

Предстои обявяването на допълнителна информация!

BGTSC са член на сдружението „Сцена музика“и спазва приетия Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България!