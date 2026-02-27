Лайфстайл:

Световноизвестният 100 Members Gipsy Symphony Orchestra идва у нас (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 10:32 часа 204 прочитания 0 коментара
На 30 октомври 2026 г. в зала 1 на Националния дворец на културата в София пристига световноизвестният 100 Members Gipsy Symphony Orchestra – легендарният 100-членен цигански симфоничен оркестър от Унгария.

Повече за 100 Members Gipsy Symphony Orchestra

Носител на престижната унгарска награда за национално културно богатство от 2014 г., ансамбълът е вписан в Златната книга и Невидимия музей на унгарския дух – признание за неговия изключителен принос към музикалната култура. Основан преди повече от три десетилетия, оркестърът представлява уникална по рода си формация в световен мащаб.

Повече от хиляда концерта – от културните центрове на малки унгарски градове до едни от най-престижните световни музикални сцени – изграждат облика на оркестъра като емблема на традицията, виртуозността и артистичната свобода.

Това, което отличава страхотния Gipsy Symphony Orchestra, е неговият неподражаем звук - съчетание между музикалната традиция и съвременното звучене. Програмата на оркестъра включва класически шедьоври, унгарски чардаш и впечатляващи солови изпълнения, поднесени в специални аранжименти, които грабват публиката още от първите акорди.

Оркестърът от Унгария не просто изнася концерти – той носи емоционално преживяване за всички в залата и изгражда мостове между култури, поколения и социални общности, доказвайки, че музиката е универсалният език, който ни обединява.

Билети за концерта на 100 Members Gipsy Symphony Orchestra – легендарният 100-членен цигански симфоничен оркестър от Унгария, на 30 октомври в зала 1 на НДК, можете да намерите в системата на Eventim.bg, a цената им е от 35 до 100 евро, според мястото в залата.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
