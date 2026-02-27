Правителството на Гюров:

"Евровизия" под засилена охрана: Виена се готви за грандиозно шоу със строги мерки за сигурност

Строги мерки за сигурност ще бъдат въведени по време на песенния конкурс "Евровизия" във Виена през май, съобщиха организаторите и полицията. Въпреки че по данни на полицията няма конкретна заплаха, около 500 служители по сигурността ще бъдат разположени в залата "Щадхале", която ще бъде домакин на събитието близо до центъра на австрийската столица.

"Наш основен приоритет е провеждането на безопасно събитие", заяви директорът на събитията в австрийската обществена телевизия ORF Оливер Лингенс на пресконференция.

В залата няма да бъдат допускани чанти, а в града ще бъдат използвани кучета, обучени да откриват взривни вещества, още преди началото на конкурса, който ще се проведе от 12 до 16 май.

Снимка: БНТ

На въпрос дали ще има специални мерки за сигурност за израелската делегация Лингенс отказа коментар с думите: "Сигурността на всички делегации е изключително важна за нас".

Някои държави обявиха бойкот на тазгодишното издание на най-голямото телевизионно музикално събитие в света заради участието на Израел.

Обществени телевизии от пет държави се оттеглиха от конкурса заради войната на Израел в Газа.

Виена е домакин на "Евровизия", след като австрийският изпълнител Йоханес Пич спечели миналогодишното издание в Базел, Швейцария.

Австрия ще бъде представена от Бенямин Гедеон, известен с артистичното име Космо, който заяви, че изпълнява "мечта за цял живот". Той изрази надежда да покаже „каква страхотна музика може да дойде от Австрия“.

19-годишният изпълнител спечели мястото си с песента "Tanzschein" – денс парче на немски език, пише БГНЕС.

Припомняме, че тази събота, 28 февруари, по БНТ 1 ще бъде излъчен финалният етап на националната селекция на Българската национална телевизия, в който ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на конкурса "Евровизия" 2026 през месец май във Виена.

Ева Петрова
