С колко милиона ще се раздели Ман Юнайтед заради Рубен Аморим

Рубен Аморим е поредният мениджър, който не успя да донесе голям успех на Манчестър Юнайтед след раздялата със сър Алекс Фъргюсън. Той изкара едва 14 мача на треньорския пост, като е вторият по най-кратко време начело на „червените дяволи“. Първи е Дейвид Мойс, който води клуба само 8 месеца. И всеки път когато от Манчестър Юнайтед уволнят някой мениджър, трябва да му платят неустойка.

Манчестър Юнайтед може да плати 16 милиона паунда неустойка

Случаят с Рубен Аморим не е по-различен. Той се раздели с клуба на 5 януари, след като направи равенство с Лийдс 1:1 и след това публично атакува ръководството. Впоследствие стана известно, че португалецът е имал сериозен конфликт със спортния директор Джейсън Уилкокс само дни преди срещата. От клуба обявиха, че уволнението на Рубен Аморим може да им струва почти 16 милиона паунда, което се равнява на около 18 милиона евро.

Манчестър Юнайтед може да похарчи общо 37.3 милиона паунда за Рубен Аморим

В документа, от който стана ясна сумата, не е посочено при какви обстоятелства тя трябва да бъде изплатена, но според запознати със ситуацията, това зависи от бъдещата работа на Рубен Аморим. Манчестър Юнайтед разкри, че е платил 11 милиона паунда, за да привлече специалиста от Спортинг Лисабон през ноември 2024 г. Таксата му за освобождаване от длъжността му в Португалия беше 10.4 милиона паунда. Така общо парите, похарчени от Манчестър Юнайтед за Рубен Аморим, може да станат 37.3 милиона паунда, което се равнява на 42.6 милиона евро.

