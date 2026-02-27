Националите ни продължават похода към ЕвроБаскет 2029

Днес българският национален отбор по баскетбол за мъже ще се изправи като гост срещу Норвегия във втората среща от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Мачът на лъвовете започва в 21:00 часа българско време и ще се проведе в Хьофенос, като срещата ще определи кой поема водачеството в група B, тъй като и българите, и норвежците са с по една победа. В тази група е и тимът на Армения, които до момента са с две загуби.

Националите ни се изправят серщу Норвегия в мач от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

В първата си среща от квалификациите до момента родните баскетболисти, водени от селекционера Любомир Минчев надиграха Армения с 98:88 като домакини в Ботевград. България ще гостува на Армения на 2 март, когато е третият двубой в групата. На 5 юли посрещаме норвежците за реваншна среща.

Двете големи звезди на европейския баскетбол Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър няма да вземат участие. До последно включването на Саша беше под въпрос, но контузията в кръста, която получи по време на финала за Купата на Гърция на 21 февруари, когато тимът на Олимпиакос загуби от Панатинайкос, се оказа по-сериозна от очакваното. Макентайър пък не получи разрешение от Цървена звезда да се присъедини към представителния ни тим за днешния двубой.

Вероятно Любомир Минчев ще заложи на същата стартова петица, на която се довери и по време на сблъсъка през ноември срещу Армения, а именно Дий Бост и Павлин Иванов на гардовите позициите, Иван Алипиев и Йордан Минчев на крилата и Емил Стоилов в подкошието.

