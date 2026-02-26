Избираме песента на DARA за "Евровизия" тази събота, 28 февруари

Тази събота, 28 февруари, от 21:00 ч. по БНТ 1 ще бъде излъчен финалният етап на националната селекция на Българската национална телевизия, в който ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на конкурса "Евровизия" 2026 през месец май във Виена.

Какво ще се случи тази събота

DARA ще изпълни три песни, написани специално за участието ѝ на "Евровизия", като песента-победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на зрителите, които могат да гласуват през платформата eurovision2026.bg.

На 28 февруари журито ще бъде в пълен състав – от първите два етапа досега, а именно: Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.

Гост-изпълнители на финала за избор на песен по БНТ 1 ще бъдат две международни участнички в "Евровизия". Eva Marija, която е финалистът на Люксембург, ще изпълни песента "Mother Nature", с която ще представи страната си във Виена. Специално за шоуто на 28 февруари, в България пристига и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в "Евровизия" през 2021 г.

Deep Zone Project, които представяха България през 2008 г., ще изпълнят песента "Freedom To Love" с участието на Rob Money от емблематичната група C-Block. Детската вокална група "Бон-Бон" и тийнейджърите от B!ON са подготвили селекция от песни, изпълнявани на "Евровизия" през годините.

Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, когато ще представи България с песента, която ще бъде избрана на финала на националната селекция тази събота. Големият финал на "Евровизия" е на 16 май 2026.

