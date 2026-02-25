Любопитно:

Магнетичната банда The Vails идва за първи път в България

Sofia Live Festival представя първото гостуване в България на една от най-впечатляващите лайв банди на съвременната алтернативна сцена The Veils, на 4 ноември 2026 г. в Sofia Live Club. Концертът е част от есенната клубна програма на фестивала и поставя началото на дългоочаквана среща между българската публика и една от най-емоционално наситените групи на съвременната алтернативна сцена.

Събитието е част от европейското турне на групата в подкрепа на новия им албум Fragile World, който излиза на 19 юни 2026 г. Само година след високо оценения Asphodels (2025), The Veils се завръщат с по-суров, директен и инстинктивен звук. Записан на живо на лента в Нова Зеландия и продуциран от Том Хийли, Fragile World улавя групата в момент на творческа спонтанност и напрежение, албум, който самият Фин Андрюс описва като „плашещ по добрия начин“.

Заглавието "Fragile World" отразява както усещането за нестабилност в съвременния свят, така и крехкия процес на създаване на музика, хиляди малки решения, които постепенно оформят цялото. Именно тази емоционална яснота и интензивност превръщат новия албум в едно от най-силните издания в дискографията на групата.

Снимка: Frances Carter

За групата

Създадени в началото на 2000-та година и подписали с Rough Trade Records, когато фронтменът Фин Андрюс е едва на 16 години, The Veils вече имат зад гърба си осем студийни албума и над две десетилетия международна сцена. През годините групата изгражда репутация на една от най-впечатляващите лайв банди в света, с турнета в Европа, Северна Америка и Австралия, и разпродадени концерти през последните две години.

Музиката им е използвана от режисьори като Паоло Сорентино, Тим Бъртън и Дейвид Линч, а албумите им получават високи оценки от медии като The Guardian, Pitchfork и The Observer, които отличават групата с думи като „магнетични“, „страстни“ и „с херкулесова интензивност“.

Концертът в Sofia Live Club обещава вечер на драматична динамика - от тихи, почти изповедни моменти до експлозивни кулминации, които най-силно се преживяват в интимната близост на клубната сцена.

Продажбата на билети за събитието ще стартира в 9ч. на 26-ти февруари на www.sofialivefest.com, а на 02-ри март в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Първите 100бр. на EarlyBird цена от €20 само на www.sofialivefest.com, след изчерпването им редовната цена ще е € 25, а в деня и на място € 30.

Врати: 20.00ч.

Начало: 21.00ч.

Ева Петрова
