Мария Илиева отново влиза в "Гласът на България"

20 май 2026, 12:00 часа 1005 прочитания 0 коментара
Снимка: bTV
Кралицата на българската поп музика Мария Илиева се завръща на треньорския стол на "Гласът на България" и официално затваря звездния състав на сезон 12 на музикалното шоу в ефира на bTV. След като зрителите вече научиха имената на DARA, MEDI и Иван Лечев, идва ред и на финалния щрих в музикалния пъзел – артист с класа, безкомпромисен слух и присъствие, което не влиза тихо никъде.

Завръщането ѝ

За Мария този сезон ще бъде още по-специален. През 2026 г. тя отбелязва 25 години от старта на соловата си кариера – 25 години, в които владее сцената с вокално майсторство, стил и онази магнетична харизма, която не се учи. Четвърт век хитове, силни послания и безброй моменти, в които музиката ѝ просто е звучала като живот.

Но ако някой си мисли, че опитът я е направил по-мека – явно не е гледал Мария Илиева в битка за талант. Тя влиза в сезон 12 с високи токчета и високи стандарти. Защото Мария не търси просто добър глас. Тя търси артист. Онзи изпълнител, който може да накара публиката да замълчи само с един тон… и след това да избухне в аплодисменти.

"Гласът на България" винаги е бил сцена за големите мечти, а Мария Илиева отлично знае какво струва да превърнеш една мечта в успешна кариера. С усет към модерното звучене, безпогрешен инстинкт за талант и отношение към детайла, тя отново е готова да изгради отбор, който не просто пее добре, а остава в съзнанието.

Сезон 12 на "Гласът на България" обещава много музика, много емоции и сблъсък на характери, какъвто само червените столове могат да поберат. А с Мария Илиева обратно в играта едно е сигурно – битката за най-добрия глас тепърва ще става все по-оспорвана.

Весела Софева
