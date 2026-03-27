Фенове от 37 държави идват в Пловдив за концерта на Septicflesh в Античен театър на 19 септември

Фенове от 37 държави са закупили билети за шоуто на Septicflesh у нас, в това число Швеция, Дания, Франция, Германия, САЩ, Мексико, ОАЕ... и много други, съобщават организаторите от Blue Hills Events. Това е впечатляващо постижение! Когато фенове от толкова различни държави се обединяват за едно събитие, това е сигурен знак за огромно международно признание и силно присъствие на сцената.

Още: Обявиха графика за концерта на Lord of the Lost тази събота

Такъв силен интерес превръща шоуто от ексклузивен за Европа концерт, в истинско глобално събитие. Няма съмнение, че творчеството на Septicflesh прескача граници и езикови бариери. Специално представление от такъв тип обикновено се предлага срещу скъп билет, но организаторите залагат на по-достъпна цена, за да дадат възможност на всеки желаещ да го посети. Билетите са в продажба в системата на Eventim.

За концерта на Septicflesh в Пловдив

Година след преминалите с огромен успех напълно разпродадени два последователни концерта на Septicflesh в родната им Атина, в одеона на Ирод Атик – познат и като Иродион, древен одеон от времето на Римската империя в подножието на Акропола с капацитет около 5000 зрители – групата пренася този грандиозен спектакъл в също толкова магичната атмосфера на Античния театър в Пловдив. Античният театър на Филипополис в Пловдив е един от най-добре запазените древноримски театри в света, датиращ от края на I век сл. Хр., и до днес функционира като активен културен обект за представления и концерти.

Още: Пионерите на дет метъла POSSESSED с концерт в София

И така, България ще е третата държава в света, която ще има привилегията да е домакин на зрелищното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестър и хор на Опера Пловдив.Подобен тип концерти винаги са нещо специално и този обещава да е точно такъв. Нещо повече - това ще е единственият симфоничен концерт на Septicflesh за 2026 г.! Също така, ако има метъл формация, която да знае как се правят аранжименти на метъл парчета за изпълнение с класически оркестър, то това несъмнено са именно Septicflesh.