Група Innerglow зазвучава по различен начин в новия сингъл "Amusing You" (ВИДЕО)

"Amusing You" е най-новият сингъл на българската поп рок група Innerglow и с него Тодор Ковачев, Петър Желев и Матей Христосков показват нов аспект от своето звучене. Съставът продължава да експериментира и да надгражда своята авторска музика с разнообразни стилови влияния и този път отново представя нещо по-различно.

"Amusing You" стартира по блусарски, нежен и мелодичен начин, за да се развие неочаквано и да завърши с тежък китарен риф и взрив от емоция. Песента получи страхотни реакции от публиката, когато беше представена на миналите два концерта на групата още преди официалната премиера.

Впоследствие Innerglow довършиха записа на "Amusing You" и заснеха видеоклип, реализиран от Иван Иванов - който още веднъж създава концепцията и застава зад камерата в клип на Innerglow. Видеото събира на едно място някои от най-верните слушатели на бандата през годините, за да пресъздаде енергията, която носят изпълненията на "Amusing You" на живо.

За Innerglow 2026 година започна с достигане до финала в българския конкурс за Евровизия. След като привлече значителна нова аудитория, групата продължи творческия си път с "Amusing You" - още един сингъл, даващ индикации за възможните стилови посоки в предстоящия втори студиен албум.

Момчетата вече се готвят и за поредица от концерти и фестивали през пролетта и лятото. На 22 април Innerglow излязоха софийската клубна сцена - концертът беше в "Строежа", където беше отпразнувана премиерата на "Amusing You". Начало на вечерта даде групата на BOIL (Боил Каранейчев) с тяхната авторска рок музика, а специален гост на събитието беше и певицата Mirain.

За Innerglow предстои и концерт във Варна на 9 май, а основен акцент в предстоящата фестивална програма ще бъде участието на Hills of Rock в Пловдив. Innerglow са в програмата на сцената "На тъмно" в първия ден на Hills of Rock - 24 юли.

