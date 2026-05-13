Вениамин представи дуетна версия на "Юлска нощ" с момичето, което го остави без думи (ВИДЕО)

След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето "Юлска нощ" е неочакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнение Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от най-обсъжданите акценти на вечерта.

"Тя направи момента незабравим", сподели в Instagram Вениамин.

Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта, Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея.

Днес новата версия на "Юлска нощ" е факт. Тя излезе на 13-и май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла.

"Един момент. Един глас от публиката. И емоция, която превърна тази песен в нещо много по-истинско" - така Вениамин описа общата си работа с Мирела.

Коя е Мирела?

Коя е тя се питат феновете на Вениамин. От информацията за талантливата дама в личния ѝ Instagram можем да видим, че Мирела е артист. Изявява се не само като певица и музикантка, но и като модел. Печели много награди и отличия, а през 2024 година е избрана за Miss Teen Varna.

Мирела има три авторски песни – "Благодаря", "Лабиринт от любов" и "Къде си". Зрителите са я виждали и като участничка в "Пееш или лъжеш".

"Понякога човек среща хора, с които които музиката просто се усеща различно.", пише Мирела във Facebook по повод дуета с Вениамин, на когото благодари за доверието.

"Благодаря, че ми се довери и че ме направи част от нещо толкова истинско и специално. За мен това значи много повече от една песен... Понякога музиката казва неща, които думите не могат."