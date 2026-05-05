Шок на "Евровизия": България променя песента си

Приключи първата репетиция на България на сцената на "Евровизия" и медии, свързани с конкурса, обявиха, че страната ни е първата, която прави промени по песента си тази година.

DARA проведе първата си техническа репетиция във Виена и според присъстващи се е раздала напълно - както вокално, така и сценично.

"Важна новина, която излезе от първата репетиция, обаче беше, че България е преработила част от песента си. По-конкретно, последната част на "Bangaranga" е претърпяла няколко промени, които ще можем да чуем следващата седмица във втория полуфинал на 14 май, който DARA има честта да открие", съобщиха Eurovisionfun и Eurovision Cloud.

Втората репетиция на България ще се проведе в петък, 8 май, като се очакват повече информация и подробности за крайния вариант на песента.

Първи кадри от репетициите

DARA вече се качи на голямата сцена на "Евровизия" и открехна вратата за това как ще изглежда цялостното й представяне на полуфинала.

Според официалната информация, загатваща са сценичното представяне на "Bangaranga", постановката е вдъхновена от древната българска кукерска традиция за прогонване на злите духове и пречистване на тъмната енергия, а DARA ще се превъплъти в ритуална героиня.

Тя е облечена с черна пола, черен колан и черни ботуши до коляното, с къс розов топ и розови ръкавици до лакътя. Двата цвята са съчетани чрез кожени елементи, които се появяват както на колана, така и на ръкавиците.

С нарастването на интензивността на "домашната" обстановка, DARA се освобождава, повеждайки танцьорите си.

Следващата част, която символизира прогонването на тъмнината, се отличава с по-синхронизирана хореография.