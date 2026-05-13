DARA за "Евровизия": Една победа би ни отвела в съвсем друго измерение

Българският представител на "Евровизия" 2026 DARA (Дарина Йотова) даде интервю за британския вестник "Индипендънт", в което обясни смисъла на песента, с която ще се представи на песенния конкурс във Виена.

За какво е "Bangaranga"

"Bangaranga е поп песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода – усещаш я, преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е, и да те удари физически, преди да те докосне интелектуално", каза DARA пред "Индипендънт".

Тя сподели, че песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже, облечени в необикновени костюми, носят звънци, кожи и животински маски, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи.

"Целта е да бъдат прогонени злите духове. Енергията е завладяваща, почти плашеща – и въпреки това е радостна, споделена и жива. Това е "Bangaranga". Шум, огън и ритъм, преобразени в добра сила, така че да прогонят натрупалия се мрак, да разтърсят всичко и да го върнат към живота. "Bangaranga" е един щастлив бунт. Тя е покана, а не заплаха. "Влез, предай се на светлината, никой няма да спи тази нощ", обяснява DARA замисъла и посланието на песента, с която представя България на "Евровизия".

За участието на България в "Евровизия"

По думите ѝ участието на България в песенния конкурс не е нещо, което ни е дадено от само себе си. "Не участвахме в конкурса три години. Най-големият ни триумф беше значимото второ място на Кристиан Костов през 2017 г. – той ми е близък приятел и неговият резултат значеше много за цялата страна. Една победа би ни отвела в съвсем друго измерение", каза DARA пред "Индипендънт".

Българската певица обеща да се бори за победата с всички сили. DARA добави, че истинската ѝ цел обаче е България да бъде забелязана. "Ние сме малка страна с необятна културна душевност – древна, сложна и упорита в най-хубавия смисъл на думата. Притежаваме музикално наследство и светът едва се е докоснал до него", каза DARA пред британското издание.

"Ако "Bangaranga" успее да бъде тази песен, която ще накара някой в Манчестър, Единбург или Брайтън да извади телефона си и да потърси информация за България – за музиката ни, за морето ни, за литературата или за хората ни – тогава аз ще съм постигнала нещо значимо", допълни DARA.

Припомняме, че DARA, с песента "Bangaranga", ще открие втория полуфинал на 14 май. Големият финал във Виена е два дни по-късно, на 16 май.

Източник: БТА