ALL AGES зрелищен концерт на Cool Den в Бар Петък

На 21-ви май (четвъртък) на сцената на Бар Петък отново се качват група Cool Den за поредния ALL AGES зрелищен концерт. Ако ги попитате за стила им, вероятно ще кажат "от всичко по малко" – малко пънк, малко хип-хоп, малко гръндж, малко рок, малко ска и реге.

Cool Den имат 3 албума зад гърба си, а концертите им са експлозия от енергия, от която задължително си тръгваш с мускулна треска. Лириките идват от човека – за човека.

Билети за концерта им в Бар Петък все още се намира в мрежата на BiletBG. Вратите отварят в 19:00 ч., а началото е в 20:00 ч.

Кои са Cool Den?

Ако по някаква случайност не знаете, представяме ви ги:

Никола Симеонов – китара, глас

– китара, глас Ивайло Петров – китара, глас

– китара, глас Васил Андрев – бас

– бас Теодор Чирпанлиев - барабани

