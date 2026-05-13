Нова страница за "Грами": Кога, къде и кои са големите фаворити?

Шестдесет и деветата церемония по връчването на наградите "Грами" ще се проведе на 7 февруари 2027 г. в "Крипто арена" в Лос Анджелис, съобщи Асошиейтед прес (АП). Догодина музикалните награди ще имат нов телевизионен дом - "Ей Би Си". Още през 2024 г. телевизията и Националната звукозаписна академия, която присъжда наградите, обявиха 10-годишен договор, като споразумението влиза в сила от следващата година. От 1973 г. церемонията се излъчва по телевизия "Си Би Ес". Това означава, че следващата година "Ей Би Си" ще излъчва три големи събития - церемониите за наградите "Грами“ и "Оскар", както и Супербоул.

Номинациите за "Грами" ще бъдат обявени на 16 ноември, като албумите, които отговарят на условията за участие, трябва да са издадени между 31 август 2025 г. и 28 август 2026 г.

Още: "Евровизия" проведе първия си полуфинал: Големите фаворити продължават напред

Това означава, че творби като "Swag II" на Джъстин Бийбър, "The Life of a Showgirl" на Тейлър Суифт, "Lux" на Росалия, "The Romantic" на Бруно Марс и "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" на Хари Стайлс може да се конкурират за "Грами".

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Предстоящият трети албум на Оливия Родриго – "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" също може да бъде номиниран.

Снимка: Getty Images

Първият кръг на гласуването ще се проведе от 12 октомври до 22 октомври тази година, а финалният кръг е планиран между 10 декември и 7 януари 2027 г., уточнява АП.

Още: Новият албум на Любо Киров "Футурофония": 10 музикални истории, които искате да чуете

"Наградите "Грами" са посветени изцяло на музиката, която движи света, и този момент е изграден точно върху това", се казва в изявление на главния изпълнителен директор и президент на Националната звукозаписна академия Харви Мейсън-младши. "Това е вълнуващо за нас като организация – ще имаме нов дом и отваряме нова смела страница за наградите "Грами". Ние едва сега започваме и най-доброто тепърва предстои", допълва той, пише БТА.