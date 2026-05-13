Младите гласове на Националната музикална академия пресъздават оперния шедьовър "Бохеми" от Пучини

На 20 и 21 май от 19:00 ч. сцената на Националния музикален театър "Стефан Македонски" ще посрещне премиерата на една от най-обичаните творби в световния оперен репертоар – "Бохеми" от Джакомо Пучини. Спектакълът е част от програмата на 26-ото издание на Европейския музикален фестивал и се реализира като копродукция на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" и Национален музикален театър "Стефан Македонски". Именно с тази постановка ще бъде поставено началото на празничните събития за 105-годишнината от създаването на НМА, юбилей, който ще продължи да се отбелязва и през новата академична година.

Създадена точно преди 130 години, операта "Бохеми" ("La Bohème") е едно от върховите постижения в творчеството на Джакомо Пучини и истински бисер в световния сценичен репертоар. 38-годишният композитор пише музиката по либрето на Луиджи Илика и Джузепе Джакоза, базирано на романа "Сцени из живота на бохемите" от Анри дьо Мюрже. Операта разказва вълнуваща история за бедни млади артисти в Париж, чийто живот е изпълнен с любов, мечти и трагични сблъсъци с реалността.

Огнян Драганов

Режисурата на постановката е поверена на Огнян Драганов, който споделя: "Бих казал, че, използвайки сюжета на Мюрже, Пучини разкрива собствения си живот в Милано по време на студентските си години. Именно затова тази опера притежава толкова силна музикална драматургия, а всеки от образите е жив и изразителен. В произведението е претворена младостта на този гениален композитор."

На диригентския пулт ще застане проф. д-р Деян Павлов, който вече няколко месеца работи усилено с младите изпълнители. Сценографията и сценичният дизайн са дело на Пеньо Пирозов. Спектаклите ще се реализират с участието на Академичния симфоничен оркестър на НМА.

Деян Павлов

"Една от причините да изберем тази постановка е възможността да включим близо 70 млади изпълнители от Вокалния факултет на Академията – от първи курс до магистри, специализанти и докторанти", споделя диригентът Деян Павлов. "Съставът е международен, тъй като през последните години в Академията се обучават много китайски студенти и докторанти, някои от които притежават отлична вокална подготовка и са на много високо ниво. Получава се интересно съчетание между студенти с различна националност, които успешно работят заедно", допълва маестрото.

"За част от певците това е дипломен спектакъл и онова, което публиката ще види, е своеобразен венец на всичко, постигнато с помощта на музикалните педагози през годините. Защото преподавателите по различните дисциплини, не само вокални, са изключително важни за израстването на младите артисти", категоричен е Огнян Драганов.

"Европейски музикален фестивал", който се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община - Календар на културните събития за 2026 г., продължава серията от атрактивни сценични събития, които вече за трета поредна година обогатяват пролетната програма на форума. В партньорство с НМА в предишните две поредни издания бяха представени постановки на оперетите "Страната на усмивките" от Франц Лехар (2024 г.) и "Хубавата Елена" от Жак Офенбах (2025 г.).

Билети за двата фестивални спектакъла на 20 и 21 май т.г. са в продажба на касата на Музикалния театър (бул. "Васил Левски" 100) и онлайн чрез EPAY GO.