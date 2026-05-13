Лили Иванова със силна подкрепа за DARA на "Евровизия" (СНИМКА)

Малко преди да започне втория полуфинал на песенния конкурс "Евровизия" 2026, българската представителка Дара получи ценно признание – подкрепата на примата на българската сцена - Лили Иванова. В емоционален пост в официалните си профили в социалните мрежи Иванова вдъхна увереност на младата певица, която се подготвя да открие конкурсната вечер този четвъртък.

"Успех на младата и талантлива певица Дара/Дарина Йотова. Скъпо българско момиче, България се гордее с теб!", написа Лили Иванова в личния си Facebook профил. Тя добави и кадър на изпълнителката от тюркоазения килим във Виена.

Припомняме, че по рано Рут Колева също коментира участието на Дара в музикалната надпревара, като призова всички: "Да покажем, че можем да стоим зад наш артист, когато излиза пред света".

Дара вече се превърна в една от най-коментираните фигури в австрийската столица. По време на официалната церемония по откриването, тя привлече обективите на световните медии с нестандартна визия, вдъхновена от българските кукерски традиции. Сценичният костюм, който съчетава автентични фолклорни елементи с модерен дизайн, предизвика вълна от дискусии в социалните мрежи и бе отличен от критиците като "смел и идентичен".

Днес родната изпълнителка ще има отговорната задача да открие втория полуфинал.

Голямата битка за кристалната статуетка е насрочена за събота, 16 май.

