"Левски ще бере много ядове, ако покаже това лице срещу ЦСКА и Лудогорец!"

Левски изигра слабо първо полувреме в двубоя срещу Ботев Враца, но успя да вземе своето с бърз блицкриг през втората част. Според журналиста Ивайло Илиев, ако "сините" покажат лицето от първото полувреме в големи мачове срещу Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, то ще берат големи ядове, защото такива съперници веднага биха наказали подобна игра. Той смята, че Левски се нуждае от пълна концентрация до края на сезона и това ще бъде ключово в битката за титлата.

Мачът на Левски с Ботев Враца - подценен, но много показателен за сезона

"Мен ми се струва, че мачът беше малко подценен като очаквания, но беше много показателен. Първото и второто полувреме - коренна разлика в играта на Левски. Това напрежение, което се натрупа през първото полувреме, показа, че липсата на пълна концентрация оттук до края на сезона ще бъде много ключова", заяви Ивайло Илиев в предаването "Точно попадение".

"През второто полувреме един бърз блицкриг. Тезата ми е, че ако Левски показва играта от първото полувреме, ще бере много ядове срещу отборите от топ 4", добави още той. Неговият колега Стефан Йорданов смята, че "сините" са се доближили оптимално до най-добрия си стартов състав, като отбеляза силната игра на Евертон Бала.

