Наем или заем? След 500 евро кв/м скок за година, вноската по кредита излиза двойно по-скъпа

Цените на имотите в София са скочили драстично - с около 500 евро на квадратен метър само за една година. Това сочат данните на една от най-големите агенции за недвижими имоти в България.

На този фон жилищата в големите градове са поскъпнали с близо 20% през последното тримесечие на 2025 г.

Според експерти затишието на имотния пазар около приемането на еврото вече е в миналото и той се връща към устойчиви и "нормални" темпове на развитие.

Още: 20% ръст на наемите, ще се вдигат още

"Виждаме връщане на пазара към нормални темпове, които да се трайни в новата година в условията на евро. Януари беше с добра активност на фона на очакваното затишие, но пазарът вече е напълно готов и функционира нормално", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти.

Наем или заем - кое е по-изгодно?

Макар че българите традиционно предпочитат да живеят в собствено жилище и по последни данни на Евростат странат ни е на челните места в Европа по този показател, финансовите анализи показват, че в момента наемът често е по-изгодна опция в сравнение с покупката с ипотечен кредит.

"Последните 2 - 3 години анализите ясно показват, че е по-добре да живеем под наем. В някои райони разликата между месечния наем и вноската по кредита достига между 50% и 100%. Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро", обяснява пред БНТ финансовият консултант Стойне Василев.

Източник: iStock

Още: Наемите вече тръгнаха нагоре, ръстът при имотите ще продължи

Рязкото поскъпване на имотите е остовната причина за тази отличителна разлика. Наемите също растат, но значително по-умерено.

Специалистите са категорични, че е добре купувачите да разполагат с поне 20% самоучастие, да планират да живеят в имота минимум 10 години и да избягват кредити с максимален срок.

"Все още имаме отлични условия по жилищните кредити - лихвите остават ниски. Банките вече обявиха условията си в евро и няма съществени промени в кредитирането", посочва Полина Стойкова.

Финансовите експерти са на мнение, че дългосрочната тенденция остава възходяща, особено в големите градове и столицата.

Още: През 2026 г. ще се строят цели жилищни сгради само за отдаване под наем

"Смятам, че цените на имотите в София и другите големи градове ще продължат да растат, най-малкото заради инфлацията и свързаните с нея ефекти", коментира Стойне Василев, цитиран от Фокус.