Още съмнения по случая "Петрохан": Как МВР откри Starlink, а руснаците не успяват в Украйна

На 3 февруари сателитната Starlink станция на Ивайло Калушев дала сигнал - това обясниха разследващите по случая "Петрохан", чиято равносметка дотук е шестима загинали. Подобно на оповестените кадри от охранителна камера, и този детайл предизвика меко казано повдигане на вежди - ОЩЕ: Умишлен монтаж или камерата толкова си може: Съмнения за един от записите по случая "Петрохан"

Позиция относно този детайл изказа Иван Калчев - той беше кандидат за депутат на "Демократична България" още преди 4 години, като участва като доброволец във войната в Украйна, на служба активна военна служба в защита на Украйна. Именно той споделя опит - защото е отговарял за комуникациите със Starlink в батальонен и ротен щаб, по думите му.

Технически дилеми

"Не е стигнало до мен някой някъде да е открил Starlink чрез наземна антена, нито пък позиция да е била разкрита и ударена заради старлинка по какъвто и да е начин. Не е имало никакви заповеди да се изключват Starlink станции, само им скривахме антените.

От хардуерна гледна точка - антената на Starlink-а се състои от стотици елементи, които излъчват отделни сигнали, които интерферират, и като се модулират сигналите се следи спътникът вместо антената да се върти. (...) От софтуерна гледна точка - всяка антена си има GPS, за да знае къде е и да може да си сметне как да отмести сигналите в реално време. Няма данни до ден-днешен Мъск да е лийкнал координати на Starlink антена на едната или другата страна във войната", разказва Калчев.

"От гледна точка на МВР - изобщо не ми се вярва да могат да засечат на момента конкретна антена хардуерно или софтуерно. Едното означава, че има точно на Околчица свръхчувствителен приемник (може би въртящ се като радар?), който следи Ka и Ku бандовете и знае, че някой (неясно кой) Starlink се е включил. Не е физически невъзможно, но много ме съмнява изобщо някъде наоколо да има такава техника. При това идентифицирането на станцията ще е практически невъзможно (дори да имаш някакви ключове) или поне зверски трудно - интерфериращият сигнал, настройващ се по движението на спътника, ще дава прекъсвания за стационарен детектор. В най-добрия случай ще хващаш някакви отделни пакети или само, че има включена станция. И то само при директна видимост. Едно борче да има между Starlink-а и детектора - край на връзката, да не говорим за пресечен терен.

Второто означава, че са се задействали много бързо в понеделник, свързали са се със Starlink на ниво държави и са изискали да бъдат известени моментално щом еди-кая си станция се включи. За което трябва да дадат предварително данните за абоната. За което трябва да са сигурни кой е той.

И остава въпроса - защо Мъск ще им даде приблизителни, а не точните координати: "А бе, пустиняци, те там къде Враца е, ма нема да ви кажем къде точно". В това няма абсолютно никаква логика.

Алтернативен вариант да разбереш, че някъде има включен Starlink е просто да се разхождаш с телефона и да търсиш WiFi мрежа, и като видиш такава с име LamaIvoSuicideMission666, да знаеш, че същият си е включил Starlink-а (хващаш сигнала от Starlink-а до лаптопа му). Тук ограничението е в обхвата на Wifi комуникацията", добавя Калчев.

ОЩЕ: Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

Вижте пълната публикация с още технически разсъждения - ТУК!