Феномен: Ледена пещера в пустинята, която съществува от 3 000 години

В пустинята на Ню Мексико има уникална природна аномалия – ледената пещера на вулкана Бандера, където температурите са останали под нулата в продължение на повече от три хиляди години. Междувременно самата пустиня е парещо гореща, според Daily Galaxy.

Ледената пещера, която съществува в пустинята

За разлика от други пещери, където температурите се колебаят, в пещерата Бандера тя остава постоянно под нулата, което дава на учените рядка възможност да изследват естествен „хладилник“, който е останал замръзнал в продължение на над 3400 години.

Постоянният студ в пещерата се дължи на нейния геоложки произход. Експертите казват, че лавовите тръби се образуват, когато разтопена лава тече под повърхността по време на вулканично изригване. Докато горният слой се охлажда и втвърдява, лавата отдолу продължава да тече и в крайна сметка изтича навън, оставяйки след себе си празен тунел. Пещерата се намира в един от тези естествени проходи, а формата ѝ, съчетана с порестата структура на стените ѝ, позволява на студения въздух да остане затворен вътре, като същевременно блокира външната топлина.

Ледът в пещерата непрекъснато се попълва от разтопен сняг и дъжд, които при влизане веднага замръзват на ледения под. В резултат на това ледът се е натрупвал в продължение на хилядолетия и сега е с дебелина до 6 метра. Стабилната температура му е позволила да оцелее въпреки екстремната жега навън.

Въпреки температурите под нулата, този район е дом на арктически водорасли. Тези издръжливи организми процъфтяват върху ледената повърхност, образувайки ярък синьо-зелен слой, покриващ замръзналия под. Според Пол Мауерман, еколог в Природонаучния център на планините Сандия, наличието на водораслите в такава ледена среда е забележителен пример за адаптация.

Освен това, наличието на арктически водорасли в подземната камера подчертава устойчивостта на живите организми в екстремни условия: замръзналата екосистема на пещерата е доказателство за способността на природата да се адаптира и да процъфтява дори в най-предизвикателните среди.

Геоложка капсула на времето

Самият вулкан Бандера, макар и спящ, играе важна роля в разбирането на вулканичната активност и нейното дългосрочно въздействие върху околната среда. Той е отличен пример за изригване на шлаков конус, характеризиращо се с кратки, експлозивни изригвания на лава, които образуват стръмни конуси, покрити с рохкави вулканични отломки. Изригването на Бандера е създало кратер с дълбочина приблизително 244 метра, който посетителите могат да видят и днес.

Докато потоците от лава се охлаждали и втвърдявали, част от нея изтичала, оставяйки след себе си тунели, които в крайна сметка образували ледената пещера. Този процес ясно показва как вулканичната активност може да създаде уникални геоложки характеристики, които се променят с течение на времето. Тези лавови полета в момента се простират на приблизително 37 километра.

