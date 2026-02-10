Ботев Пловдив поиска БФС да провери Локомотив преди мача на „Лаута“

След като в последните дни се разиграха страхотни скандали между клубовете от Първа лига и Българския футболен съюз по повод състоянието на родните терени, сега Ботев Пловдив поиска Лицензионната комисия към БФС да извърши проверка на стадиона на градския съперник Локомотив. Именно на „Лаута“ ще се изиграе двубоя между двата пловдивски гранда от 1/4-финалната фаза на Купата на България. Срещата ще се проведе на 12 февруари, четвъртък, от 15:30 ч.

Ботев Пловдив: "Настояваме Лицензионната комисия на БФС да извърши проверка"

Ето какво написаха „канарчетата“: „Във връзка с възникналия сериозен обществен и спортен скандал, свързан със състоянието на футболни терени в България, и с оглед предстоящата официална среща на стадион „Лаута“, настояваме Лицензионната комисия на БФС да извърши планираната проверка на състоянието на терена още днес или най-късно утре сутрин.

Притесненията на ПФК Ботев Пловдив са, че в случай на констатиране на лошо състояние на терена, което не позволява нормалното и безопасно провеждане на срещата, следва да бъде приложена процедурата, предвидена в наредбите на БФС – а именно да се даде 24-часов срок за смяна на терена, а не отлагане на мача за друг час и/или дата.

"Апелираме към Българския футболен съюз да спазва стриктно собствените си наредби"

Подчертаваме, че подобно отлагане би създало сериозни съмнения за неравнопоставеност, още повече че в общественото пространство вече се коментира, че в противниковия отбор има наказани и контузени състезатели, както и че съществува предварителна договорка между клуба-домакин и БФС. Подобни внушения, независимо дали са основателни или не, нанасят тежък удар върху доверието в управлението на българския футбол.

Апелираме към Българския футболен съюз да спазва стриктно собствените си наредби, правила и указания, и да прилага еднакъв стандарт към всички клубове, без изключения. Очакваме Вашата своевременна реакция и яснота по процедурата, която ще бъде следвана“.

