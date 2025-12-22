Легендарните The Wailers с концерт в България през 2026 г.

Кабинетът подаде оставка:

На 15 юли 2026 The Wailers ще свирят в София по покана на Fest Team като част от юбилейното си турне 50 Years of Positive Vibrations, с което отбелязват половин век от издаването на албума "Rastaman Vibration". В средата на горещото софийско лято, сцената на Vidas Art Arena ще бъде мястото, където публиката ще се върне към един от най-ярките периоди в историята на Bob Marley & The Wailers с музика, която и до днес продължава да говори за свобода, достойнство и човешка свързаност. Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station, с цени, които стартират от 40 евро.

Когато "Rastaman Vibration" излиза през 1976 г., регето излиза извън Ямайка и именно този албум утвърждава гласа му на световната сцена. Песни като "Positive Vibration", "Roots, Rock, Reggae" и "War" носят заряд на съпротива, вяра и човечност в музика, която събира хората и ги кара да се вслушат един в друг. Днес наследството на The Wailers продължава да живее под ръководството на Aston Barrett Jr., син на легендарния Aston "Familyman" Barrett. С дълбоко уважение към корените и ясно съзнание за отговорността да продължи една вечна история, той води групата напред с автентичност и целенасоченост, а до него на сцената застава Mitchell Brunings, вокалистът с изключително присъствие, чиито глас и енергия улавят духа на регето и го предават на следващите поколения слушатели.

Пътят на Aston Barrett Jr. се разпростира и отвъд сцената и на големия екран – през 2024 г. той влиза в ролята на баща си в биографичния филм "Bob Marley: One Love", режисиран от Рейналдо Маркъс Грийн – личен и силен жест, който добавя още едно измерение към връзката му с историята на The Wailers. Номинираните им за "Грами" албуми "One World" и "Evolution" показват обаче, че The Wailers, за щастие, не живеят единствено в спомените. "Evolution", продуциран от Emilio Estefan Jr., превръща класическото roots реге в съвременен, глобален звук, а посланията за любов, свобода и човешко достойнство продължават да намират отзвук по целия свят.

Публиката на концерта на 15 юли в София може да очаква сетлист, който събира най-силните моменти от каталога на The Wailers, от емблематичните песни на Bob Marley до новите им композиции във вечер, посветена на музиката, която не остарява и на посланията, които не губят значение. Билети можете да намерите в Ticket Station, като цените започват от 40 евро. Повече информация следете във Facebook събитието тук.

Яна Баярова
