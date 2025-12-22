Грандиозна хакерска атака срещу Spotify: Тече разследване

Според публикация в блога на отворената търсачка Anna’s Archive, група пиратски активисти е извлякла и публикувала метаданни от Spotify. В доклада се твърди, че извлечените данни включват 256 милиона реда метаданни за песни и 86 милиона аудиофайла, които ще бъдат разпространени в P2P мрежи под формата на торенти с общ размер около 300 терабайта. Към неделя (21 декември) докладът посочва, че са публикувани само метаданни, а не музикални файлове.

В изявление, получено от "Billboard", представител на Spotify казва: "Разследване на неразрешен достъп установи, че трета страна е събрала публични метаданни и е използвала незаконни тактики, за да заобиколи DRM и да получи достъп до някои от аудиофайловете на платформата. Активно разследваме инцидента".

Всеки може да създаде своя версия на Spotify

Реакциите към първоначалния доклад на Anna’s Archive, като тази, разпространена чрез публикация в LinkedIn от Йоав Цимерман, главен изпълнителен директор и съосновател на Third Chair – компания, която използва изкуствен интелект за създаване на правни инструменти за медийни компании – изказаха теорията, че "теоретично всеки може да създаде своя собствена безплатна версия на Spotify (всички музикални записи до 2025 г.) с достатъчно място за съхранение и личен сървър за стрийминг на медийни файлове като Plex. Единствените реални пречки са законът за авторското право и страхът от прилагането му."

Общият брой аудиофайлове в Spotify надвишава цифрата, посочена от Anna’s Archive. Все пак, в коментара Зимерман посочва, че този инцидент може потенциално да засенчи най-големия досегашен отворен музикален архив, MusicBrainz, който съдържа около пет милиона уникални парчета.

Anna’s Archive, който обикновено се фокусира върху книги и документи, заяви, че проектът е част от мисията му за "съхранение на знанията и културата на човечеството" и описа събирането на данни от Spotify като усилие за "изграждане на музикален архив, насочен предимно към съхранение". В публикацията се добавя: "Разбира се, Spotify не разполага с цялата музика в света, но това е чудесно начало.", пише "Billboard".