Рок бандата Queen ще пусне неиздавана коледна песен

Китаристът на "Куин" Брайън Мей потвърди, че групата ще пусне нова "изгубена" коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи "Far Out Magazine". Парчето с името "Not for Sale" (Polar Bear) първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум "Queen II", но не е било избрано за окончателния списък с песни. Оттогава то е събирало прах в архивите на "Куин", отбелязва "Far Out Magazine".

Песен, изгубена във времето, оживява след 50 години

Сега то най-накрая ще бъде официално пуснато при преиздаването на "Queen II" през 2026 г., като ще прозвучи за пръв път на 22 декември по британската радиостанция "Planet Rock".

В изявление Мей казва, че "хората вероятно са чували пиратска версия на "Not for Sale" (Polar Bear) от група "Смайл" (предшественик на "Куин") - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия".

"Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума "Queen II", който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година", добавя той.

Освен че почитателите ще чуят Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото ще включи и селекция на любимите празнични песни на Мей от "Слейд", Чък Бери, "Бед нюз" и The Crystals.

Засега няма официална дата за преиздаването на "Queen II", пишат от БТА.