Рок бандата Queen ще пусне неиздавана коледна песен

22 декември 2025, 16:07 часа 266 прочитания 0 коментара
Китаристът на "Куин" Брайън Мей потвърди, че групата ще пусне нова "изгубена" коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи "Far Out Magazine". Парчето с името "Not for Sale" (Polar Bear) първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум "Queen II", но не е било избрано за окончателния списък с песни. Оттогава то е събирало прах в архивите на "Куин", отбелязва "Far Out Magazine".

Песен, изгубена във времето, оживява след 50 години

Сега то най-накрая ще бъде официално пуснато при преиздаването на "Queen II" през 2026 г., като ще прозвучи за пръв път на 22 декември по британската радиостанция "Planet Rock".

В изявление Мей казва, че "хората вероятно са чували пиратска версия на "Not for Sale" (Polar Bear) от група "Смайл" (предшественик на "Куин") - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия".

"Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума "Queen II", който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година", добавя той.

Освен че почитателите ще чуят Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото ще включи и селекция на любимите празнични песни на Мей от "Слейд", Чък Бери, "Бед нюз" и The Crystals.

Засега няма официална дата за преиздаването на "Queen II", пишат от БТА.

Ева Петрова
