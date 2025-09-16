МОЛЕЦ ще зарадва феновете си с втори концерт в НДК. Датата е обявена

След феноменалния интерес към първия специален концерт „ПАРАКЛИС“ – АКУСТИЧНО на "Молец" в Зала 1 на НДК, предвиден за 4 ноември, групата реши да добави втора дата за спектакъла. След като феновете изкупиха почти всики места и капацитета на залата достигна 80% само за две седмици, групата пуска в продажба втора дата – 5 ноември 2025 г. Концертите ще представят най-новия им албум, озаглавен "ПАРАКЛИС", а всички песни ще бъдат изпълнени за първи и последен път в изцяло акустични аранжименти.

"Реакцията на публиката надмина очакванията ни. Радваме се, че можем да предложим на феновете допълнителен концерт и още една възможност да преживеят за първи път новия ни албум на живо", споделят Крис и Юли.

Снимка: PR

С тази нова дата и огромния интерес към творчеството на групата, "Молец" затвърждава позицията си на едно от най-значимите музикални явления на музикалната сцена у нас. Двете последователни събития в Зала 1 на НДК обещават вълшебни аранжименти и емоционална дълбочина, които потапят в магията на акустичното звучене.

Билети за втората дата за концерта "ПАРАКЛИС" – АКУСТИЧНО са вече в продажба в мрежата на Ивентим.

Припомняме, че само след няколко дни МОЛЕЦ ще подгряват концерта на латино звездата Енрике Иглесиас в София.

Отличията на МОЛЕЦ

Завръщането на "Мoлец" идва след една важна за изпълнителите година, в която бяха отличени като едни от най-харесваните български артисти на музикалната сцена у нас. На Годишните музикални награди на БГ Радио 2024, групата спечели четири от най-големите отличия: за БГ албум, БГ текст, БГ дует/трио/вокална група и БГ видеоклип за хита си "Цялото време". Тези награди са признание за таланта и упорития труд, който групата влага във всяка своя песен и затвърдиха позицията ѝ като една от водещите и най-обичани групи на българската музикална сцена.