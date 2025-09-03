МОЛЕЦ обявиха нов албум и акустичен концерт в зала 1 на НДК

След едногодишна творческа пауза група "Молец" се завръща на музикалната сцена с нов албум и специален акустичен концерт. Дългоочакваното събитие ще се проведе на 4 ноември в Зала 1 на НДК, когато групата ще представи своя най-нов албум, озаглавен "ПАРАКЛИС". Всички песни ще бъдат изпълнени за първи и последен път в изцяло акустични аранжименти. Спектакълът ще потопи публиката в едно неповторимо музикално изживяване, което ще остане в историята.

Фотограф: Филип Шопов

Още: В новата си песен Орлин Горанов разказва за любовта в "Бъдеще време"

На сцената за концерта "ПАРАКЛИС" – АКУСТИЧНО, "Молец" ще излязат в разширен състав с над 10 музиканти. Към тях ще се присъединят вокалното трио "Фида" и струнен квартет, които ще добавят дълбочина и емоция към вече познатото звучене на групата. Това е колаборация, която ще засили магията на музиката и ще даде на публиката преживяване, което ще помни дълго.

Една триумфална година

Завръщането на "Мoлец" идва след една триумфална година, белязана от рекордни постижения. На Годишните музикални награди на БГ Радио 2024, групата спечели четири от най-големите отличия: за БГ албум, БГ текст, БГ дует/трио/вокална група и БГ видеоклип за хита си "Цялото време". Тези награди са признание за таланта и упорития труд, който групата влага във всяка своя песен и затвърдиха позицията ѝ като една от водещите и най-обичани групи на българската музикална сцена.

Още: Група МОЛЕЦ ще подгрява концерта на Енрике Иглесиас в София

Припомняме още, че през ноември 2024 г. група "Молец" напълни "Арена София" с най-големия си концерт до момента.

Билети за концерта "ПАРАКЛИС" – АКУСТИЧНО са вече в продажба в мрежата на Ивентим.