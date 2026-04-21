МУЗИКАУТОР и Българската федерация по художествена гимнастика разширяват партньорството си

МУЗИКАУТОР и Българската федерация по художествена гимнастика подписаха нов договор за сътрудничество, с който надграждат дългогодишното си партньорство и утвърждават общия си ангажимент към развитието на устойчиви връзки между културата и спорта.

Споразумението поставя акцент върху законосъобразното използване на музикални произведения в спортната практика, както и върху насърчаването на високи етични стандарти в използването на авторски труд като съществен елемент от професионализма и устойчивото развитие в спорта.

Музикалните произведения са ключов компонент в художествената гимнастика, където те не само съпровождат, но и изграждат цялостното въздействие на всяко съчетание. Синхронът между движение и ритъм създава завършено художествено преживяване, което изисква както висока спортна подготовка, така и внимателен подбор и отговорно използване на музикално съдържание.

„Музиката е неразделна част от изкуството, което създаваме. За нас е въпрос на принцип да работим с уважение към авторите и да възпитаваме същото отношение в младите състезатели “, подчерта Илияна Раева, председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Партньорството между МУЗИКАУТОР и Българската федерация по художествена гимнастика отразява и по-широката им визия за ролята на спорта и изкуството във формирането на добродетели. Гимнастиката развива дисциплина, постоянство и отговорност, а музиката допринася за изграждането на естетическа чувствителност и творческо мислене —ценности, които взаимно се допълват.

„Уважението към авторския труд трябва да намира своето място във всички сфери на обществото, включително и в спорта. За нас е изключително важно музиката да бъде използвана законосъобразно и с разбиране за стойността, която носи “, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Българската федерация по художествена гимнастика продължава да прилага последователната си политика за модернизация и разширяване на достъпа до спорта, като паралелно с това въвежда и утвърждава добри практики, свързани със спазването на авторските права. С подписването на новия договор се дава ясна заявка за дългосрочна ангажираност към изграждането на среда, в която спортът и културата се развиват в синхрон, при спазване на високи професионални и етични стандарти.

През март Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели подписа дългосрочен договор и с Българския футболен съюз, насочен към уреждането на авторските права за музиката, използвана по време на спортни събития и футболни срещи от първенствата и турнирите. Чрез меморандум за сътрудничество, подписан с МУЗИКАУТОР, Столичната община също пое ангажимент да включи изискването за надлежно уреждане на авторските права като задължително условие в договорите с организаторите на концерти и фестивали, които се финансират или подпомагат от общината.