В Болград пеят своя химн от "Светилник"

Възпитаници на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ в Украйна усилено репетират за звукозапис своя нов училищен химн. Това съобщиха за Българската телеграфна агенция* (БТА) от учебното заведение.

„В избрания от нас химн се утвърждават искрени човешки взаимоотношения – доброта, благородство, благодарност и взаимопомощ, както и дълбоко уважение към учителския труд“, заяви по-рано Наталия Кара, заместник-директорът по учебно-методическата дейност. Той представя гимназията като средище за съхраняване на автентичните традиции, език и дух на българите извън пределите на страната. В текста ясно се открояват връзките между България и Украйна, както и общите нравствени и духовни идеали, които училището възпитава у своите ученици.

Музикалното произведение „Напред, наша Болградска гимназия“ е създадено от творческия екип на Ивайло Методиев Терзиев и Ирина Декова в рамките на петото издание на националната инициатива „Светилник“, организирана от МУЗИКАУТОР. Каузата за пръв път излиза извън границите на страната, за да подкрепи децата в бесарабските територии, които продължават да пеят и творят, въпреки трудностите, които военните действия поставят пред ежедневието им.

С началото на репетициите започва подготовката на звукозаписа на химна, който ще се осъществи през април в Болград със съдействието на БТА. В звукозаписа ще бъдат включени 20 ученици от общо 423 възпитаници на Болградската гимназия. Предвижда се песента да бъде изпълнена и на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в София на 20 юни, като част от празничния концерт на инициативата.

Националната инициатива „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“ се провежда под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, както и с подкрепата на Столичната община.

Мисията на инициативата е припозната от най-авторитетните обществени медии – БТА, Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), както и от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“.

*Материалът е създаден от БТА – партньор на МУЗИКАУТОР в осъществяването на националната инициатива „Светилник“.