Иван Димитров: Музикаутор е дългосрочен партньор на бизнеса

Музиката е изключително важен компонент за подобряване на клиентското преживяване и помага на бизнесите да печелят повече. МУЗИКАУТОР е дългосрочен партньор на бизнеса и се стреми да предоставя гъвкави условия, които да стимулират ползването на повече лицензирана музика. Това заяви в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

„Стъпвайки върху тарифи, които договаряме с най-голямата браншова организация в България – Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), ние предвиждаме специфични отстъпки, които да мотивират нашите клиенти“, обясни той и допълни, че голяма част от бизнесите са наясно както с необходимостта от лицензиране на музиката, която ползват от търговските или туристическите обекти, така и с тарифите.

Задължението на МУЗИКАУТОР е да бъде посредник между творците, чиито труд се използва, и бизнесите, които би трябвало да заплащат, след като извличат печалба от него. „Много често имаме случаи, в които собствениците на ресторанти и на хотели отказват да сключват договори, което води до активиране на други мерки. Една от тях е административният контрол от страна на държавата, който се осъществява чрез Министерство на културата. Законодателството ни предоставя и възможност да водим дела за непозволено увреждане, каквито водим все повече и по-често“, обясни още Димитров.

Когато се установи нарушение, има ясно установена процедура. Сътрудници на организацията посещават обектите и засичат музиката, която звучи в тях. Съставят се протоколи, които се предоставят на управителите или на собствениците на бизнесите, обясни изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР. Ако не предприемат действия в бъдеще за уреждането на ползването на музика, организацията е принудена да завежда дела.

Когато заплащат лиценз, бизнесите дават възможност на авторите да инвестират времето и таланта си, за да създават ново съдържание, което подпомага бизнеса. Музиката се интегрира на много места – попада във филмите, в електронните игри, в множество приложения, музикални и филмови платформи. „Вярвам, че бизнесите разбират, че това, което плащат, чрез нас и чрез всички организации, с които ние имаме договори за взаимно представителство от цял свят, реално достига до конкретни хора“, категоричен е Димитров. По думите му наличието на достъпни платформи с легално съдържание е предпоставка за намаляване на пиратството.

До края на месец април летните обекти могат да ползват 10% отстъпка за музикален лиценз. Калкулирайте колко ще Ви струва лицензът тук.