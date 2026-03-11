Knocked Loose пускат хаоса в София през май

Американската хардкор сензация Knocked Loose идва в София на 11 май за концерт на Vidas Art Arena по покана на Fest Team. След години на непрекъснати турнета, експлозивни концерти и участия на едни от най-големите сцени в света – включително и като съпорт на Metallica – групата от Луисвил най-накрая пристига и в България. На малката сцена на Vidas Art Arena те ще представят новия си албум "You Won’t Go Before You’re Supposed To" – един от най-обсъжданите хардкор записи на последната година.

Специалната предварителна продажба на билети за членове на Fest Club започва на 12 март в 12:00 ч., а общата - стартира на 13 март в мрежата на Ticket Station. Цените започват от 49 евро и броят на билетите е ограничен.

Кои са Knocked Loose

Създадени в Луисвил, Кентъки, Knocked Loose се превръщат в една от най-важните съвременни хардкор банди. След пробива си с албума "A Different Shade of Blue" (2019), високо оценен както от критиката, така и от публиката, групата постепенно излиза извън пределите на ъндърграунда и достига до сцени с десетки хиляди фенове. Само през последните години те подгряват Metallica, появяват се на фестивали като Coachella и Bonnaroo, където суровата им енергия помита публиката и се превръщат в едни от най-коментираните моменти в програмата.

Новият им албум "You Won’t Go Before You’re Supposed To" излиза след четиригодишен интензивен творчески процес. В този период групата написва близо 40 песни, преди да избере десетте, които оформят финалния запис. Резултатът е 27 минути концентрирана ярост, динамика и смелост – албум, който едновременно затвърждава характерния им звук и разширява музикалния им хоризонт.

Темите в него продължават линията на емоционалната откровеност, която винаги е била в центъра на музиката на Knocked Loose – от социалния гняв и личните конфликти в дебюта "Laugh Tracks" (2016) до изследването на загубата в EP-то "A Tear in the Fabric of Life" (2021). Новите им песни се гмуркат още по-дълбоко в усещанията за тревожност, предателство и вътрешна борба, като същевременно разширяват звуковите хоризонти и музикалната динамика на бандата.

Днес Knocked Loose са доказателство, че хардкорът може да съществува както в малките клубове, така и на най-големите фестивални сцени, без да губи своята автентичност и интензивност. С новия си албум групата показва най-крайните си контрасти досега: най-бързото, най-тежкото, но и най-мелодичното звучене в кариерата си.

На 11 май българската публика ще има шанс да усети тази енергия на живо на Vidas Art Arena. Билетите влизат в продажба на 13 март в мрежата на Ticket Station, а специалната предварителна продажба за членове на Fest Club започва на 12 март в 12:00 ч. Цените започват от 49 евро. Събитието може да следите тук.