Международният джаз биг бенд Cotatcha Orchestra с концерт в Първо студио на Радио Пловдив

Международният джаз състав Cotatcha Orchestra, ръководен от чешкия тромпетист и композитор Иржи Котача, ще изнесе концерт на 15 март в Първо студио на Радио Пловдив, съобщават организаторите от "Тролейпътна станция". Те посочват, че Cotatcha Orchestra е международен биг бенд с музиканти от Чехия, Словакия и България, създаден преди повече от десетилетие с идеята да представя съвременна авторска музика за голям джаз ансамбъл. Проектът развива концепция за "биг бенд на XXI век", в която традицията на оркестровия джаз се среща със съвременни композиционни подходи и влияния от различни музикални жанрове.

През годините оркестърът изгражда собствен репертоар, създаден специално за състава и неговите солисти. Албумът "Биг бенд електроникс" съчетава звученето на голям джаз ансамбъл с елементи на електронна музика и получава номинация за чешката музикална награда Anděl, както и отличието Czech jazz harvest prize, казват от екипа на "Тролейпътна станция".

По време на концерта ще бъдат представени композиции от този албум, както и нови произведения, които ще бъдат включени в предстоящ студиен запис на формацията. Според критиката в Чехия оркестърът се утвърждава като една от най-интересните нови формации на местната джаз сцена, способна да се съпоставя с европейските си аналози както със своята музика, така и със сценичното си присъствие, се казва още в съобщението.

Концертът е с вход свободен и ще бъде излъчван онлайн в реално време чрез платформата на организаторите.

През 2025 г. Иржи Котача гостува в България заедно със своя пианист Мартин Конвичка и барабаниста Камил Слезак. Тогава заедно с биг бенда на БНР те изпълниха нови авторски пиеси за биг бенд, както и композиции от албума "Биг бенд електроникс", припомня БТА.