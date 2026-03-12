Любопитно:

Международният джаз биг бенд Cotatcha Orchestra с концерт в Първо студио на Радио Пловдив

12 март 2026, 14:36 часа 239 прочитания 0 коментара
Международният джаз биг бенд Cotatcha Orchestra с концерт в Първо студио на Радио Пловдив

Международният джаз състав Cotatcha Orchestra, ръководен от чешкия тромпетист и композитор Иржи Котача, ще изнесе концерт на 15 март в Първо студио на Радио Пловдив, съобщават организаторите от "Тролейпътна станция". Те посочват, че Cotatcha Orchestra е международен биг бенд с музиканти от Чехия, Словакия и България, създаден преди повече от десетилетие с идеята да представя съвременна авторска музика за голям джаз ансамбъл. Проектът развива концепция за "биг бенд на XXI век", в която традицията на оркестровия джаз се среща със съвременни композиционни подходи и влияния от различни музикални жанрове.

Още: INNER WORLD: Концерт-представяне на първия албум на Адриана Бенова квинтет

През годините оркестърът изгражда собствен репертоар, създаден специално за състава и неговите солисти. Албумът "Биг бенд електроникс" съчетава звученето на голям джаз ансамбъл с елементи на електронна музика и получава номинация за чешката музикална награда Anděl, както и отличието Czech jazz harvest prize, казват от екипа на "Тролейпътна станция". 

По време на концерта ще бъдат представени композиции от този албум, както и нови произведения, които ще бъдат включени в предстоящ студиен запис на формацията. Според критиката в Чехия оркестърът се утвърждава като една от най-интересните нови формации на местната джаз сцена, способна да се съпоставя с европейските си аналози както със своята музика, така и със сценичното си присъствие, се казва още в съобщението.

Концертът е с вход свободен и ще бъде излъчван онлайн в реално време чрез платформата на организаторите.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 2025 г. Иржи Котача гостува в България заедно със своя пианист Мартин Конвичка и барабаниста Камил Слезак. Тогава заедно с биг бенда на БНР те изпълниха нови авторски пиеси за биг бенд, както и композиции от албума "Биг бенд електроникс", припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Пловдив концерти Cotatcha Orchestra
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес