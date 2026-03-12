ТоТо H срещу новинарския шум с новата си песен "Не, не искам да зная" (ВИДЕО)

Има едно усещане, което все повече хора споделят - че светът е станал твърде шумен. Още преди първото кафе сутрин телефонът вече е пълен с новини, скандали и сензации. Потокът е непрекъснат и вниманието ни постоянно е атакувано. Именно от това усещане тръгва новата песен "Не, не искам да зная" на Йонислав Йотов - ТоТо H.

Повече за идеята на "Не, не искам да зная

Песента е реакция на начина, по който днес се консумира информация - през социални мрежи, новинарски сайтове и постоянен поток от сензации. "Отваряш телефона сутрин и още преди кафето вече си залят с новини, скандали и трагедии. В един момент този шум започва да живее в главата ти."

Клипът към песента визуализира точно това усещане. В него ТоТо е заобиколен от десетки екрани, по които се въртят новини, социални мрежи и сензационни заглавия. В един момент той буквално влиза вътре в този поток – сякаш попада в самия алгоритъм, а около него започват да летят новини и сензации. Тази идея превръща клипа в нещо повече от обикновено музикално видео. Той показва как изглежда информационният поток, когато човек се окаже в центъра му.

В текста на песента има и директни редове като "Евродепутат става този, дето не става". ТоТо използва музиката като място, където може да говори директно за неща, които много хора усещат. "Всеки ден някой се опитва да ти вземе вниманието – медии, политици, сензации. В един момент трябва да кажеш: стоп."

В основата на песента стои един прост въпрос – какво допускаме до себе си и колко от този информационен поток всъщност ни е нужен. "Имаме повече информация от всякога, но не съм сигурен, че сме по-мъдри. Понякога просто сме претоварени."

Песента не се опитва да даде готови отговори. Тя просто задава въпрос, който все повече хора започват да си задават: трябва ли наистина да знаем всичко, което минава през новинарския поток?