От руините на едно земетресение до българските летни сцени: оркестърът на Салерно тръгва на специално турне

Понякога една концертна обиколка е поредица от дати. Понякога обаче тя носи цяла биография - на град, на театър, на култура, оцеляла въпреки разрухата. Именно такава история пристига това лято в България с Филхармоничен оркестър "Джузепе Верди" под диригентството на маестро Гуидо Манкузи.

От 7 до 12 август италианският ансамбъл ще премине през шест български сцени: 7 август - Стара Загора, Летен театър, 8 август - Велико Търново, Царевец; 9 август - Варна, Летен театър; 10 август - Бургас, Летен театър; 11 август - Пловдив, Античен театър и 12 август - София, зала "България".

Програмата звучи като история на италианската опера - "Травиата", "Риголето", "Аида". Но зад нотите стои и съдбата на Театър "Джузепе Верди", сцена, която Южна Италия нарича "театъра, върнал душата на Салерно".

Построен през 1872 г. по модел на легендарния "Сан Карло" в Неапол, театърът е бил замислен не просто като място за спектакли, а като архитектурно доказателство, че и югът на Италия може да диша с културното самочувствие на Милано и Венеция. Любопитно е, че салонът му и до днес пази рядка оригинална дървена конструкция, истинско чудо за театралната архитектура на XIX век. А огромната завеса, изрисувана с прогонването на сарацините от Салерно, някога е била смятана за една от най-красивите в Италия.

Земетресението в Ирпиния през 1980 г. разкъсва не само сгради, а и самочувствието на Южна Италия. Театърът остава затворен почти 14 години - с напукани стени, пропаднал покрив и унищожени фрески. В Салерно тогава казват, че градът е загубил гласа си.

Когато през 1994 г. "Верди" отваря отново, това не е само реставрация, а е културно възкресение. Три години по-късно се ражда и филхармоничният оркестър, който това лято тръгва към България.

"Страстта ни движи", обича да казва нашият режисьор Даниел Орен. А страстта е именно "печелещата тайна" на Верди, способна да спечели ентусиастите, но и да разшири публиката си до нови зрители и нови поколения.", споделя Винченцо Наполи, кмет на Салерно.

"Да представим Верди в България е естествено, вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство, саможертва. Това не са стари сюжети - това сме ние. Ако публиката си тръгне само с мисълта, че е чула красиви арии, значи не сме стигнали достатъчно далеч", каза маестро Гуидо Манкузи и признава, че най-много очаква концертите на открито: "Там музиката диша различно. Нощта, въздухът, архитектурата около сцената - всичко започва да участва в спектакъла. В такива моменти операта престава да бъде музей и отново става жива".

Може би именно затова това турне изглежда толкова необичайно. Защото не пристига просто оркестър. Пристига една възстановена култура, която носи белезите на собственото си оцеляване. Не пропускайте възможността да станете част от това емоционално пътуване из шедьоврите на италианската класика – билетите за всички дати от турнето вече са в продажба.

Билети и промоции

Продажбата на билети вече е в ход, а за най-запалените почитатели са предвидени специални условия:

Промоция: Първите 150 билета за всеки град са на преференциална цена.

Мрежа за продажби: Билети са достъпни в системата на Eventim: https://www.eventim.bg/artist/giuseppe-verdi-di-salerno/

Онлайн резервации: https://shorturl.at/xOd3l