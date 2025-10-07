Папи Ханс пусна първия сингъл от новия си албум (ВИДЕО)

Само седмица след като обяви концерта си на 30 май 2026 в "Арена 8888 София", Папи Ханс представи нова песен - „Невинна“ – гореща латино бачата, напук на есенното застудяване. Парчето е първи сингъл от предстоящия му албум озаглавен „Слънцето“, който той анонсира пред препълнения Античен театър в Пловдив.

По негови думи, „това ще е албум, който може да съживи и мъртвите“ – в контраст с предните му проекти, които бяха много по-баладични и минорни. Според Папи времето му за балади е отминало и затова „Слънцето“ е един изненадващо енергичен и жизнен албум, който ще накара хората да танцуват.

Повече за новата му песен "Невинна“

Очакванията за този творчески завой се оправдаха още с първата песен от албума. Видеоклипът, заснет в стилистиката на мексиканска филмова класика, представя актрисата от Народния театър Жаклин Даскалова в главната женска роля. Заради нея „Кое е момичето в клипа?“ е един от най-често срещаните коментари в мрежата. Режисьор на видеото е Жоро Пеев, а оператор – Наньо Наньов, с които Папи Ханс работи за първи път. Феновете не пропуснаха да открият във видеото символични елементи: още в първите кадри се появяват карти Таро, сред които „Кулата“, последвана от намек за друга, не по-малко значима карта - „Слънцето“ - заглавието на предстоящия албум. Мнозина вече предполагат, че целият проект ще бъде вдъхновен от езика и символиката на Таро.