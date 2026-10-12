Предстои четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН

Вече са известни датите за четвъртото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН – инициативата на МУЗИКАУТОР, която дава сцена на младите творци да представят своята авторска музика и да представят своята авторска музика и да бъдат чути, разпознати и подкрепени в развитието си като автори.

Кандидатстването ще бъде отворено от 19 октомври до 1 ноември 2026 г. Младите музиканти ще могат да се включат със свои оригинални песни, а класираните за участие в конкурсната програма ще бъдат обявени до 10 дни след края на кандидатстването.

Четвъртото издание на музикалния фестивал ще се проведе от 18 до 20 ноември 2026 г., когато избраните участници ще представят своите песни на живо пред публика и професионално жури.

Възроден през 2024 г., МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН продължава традицията на емблематичния форум за млади автори, известен като „Малкия Орфей“, който от началото на 70-те до края на 90-те години на миналия век дава сцена на младите и прогресивни български творци.

Днес неговата мисия продължава, за да подкрепя новото поколение български автори, като създава повече възможности за развитие и популяризиране на качествена авторска музика.

Само за три издания МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН даде сцена над 150 нови авторски песни на млади български творци. През третото издание наградният фонд достигна над 3 323 евро (6 500 лв.), наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници.

Повече за регламента, формата за кандидатстване и повече информация за четвъртото издание следете страницата на МУЗИКАУТОР и профилите ни в социалните мрежи.