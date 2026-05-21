От един стол до "Евровизия": Умът зад успеха на България показа как е създал победната "Bangaranga" (ВИДЕО)

Зад впечатляващата сценография на "Bangaranga", която изуми Европа и спечели "Евровизия", стои един човек, който разбира как функционира конкурсът и какво е нужно за победа.

Прочутият и изключително търсен режисьор Фредрик Ридман е авторът на сценичното поставяне на българската песен "Bangaranga".

Още през март DARA обяви, че се е срещала с Ридман, който ще постави нейното изпълнение.

За Ридман това е трета победа на "Евровизия". Преди "Bangaranga" той е поставял две изпълнения, спечелили конкурса - "Heroes" на Måns Zelmerlöw от Швеция през 2015 г. и "The Code" на Nemo от Швейцария през 2024 г. През 2025 г. пък е бил креативен директор на френските и албанските песни.

Трудният път към победата

Той публикува видео в социалните мрежи, с което разкрива целия процес по създаване на сценографията на "Bangaranga". Всичко е започнало от един стол и бегла концепция за хореографията.

В последнствие са правени много промени, докато се стигне до сцената на "Евровизия". След безброй репетиции концепцията е изчистена и се пристъпва към декора. Във видеото се вижда как българският екип специално издирва столовете от изпълнението на DARA, боядисва ги и ги пренася до Виена. Там пък правят първите тестове на въртящата се "стая", боядисват я и я привеждат във финалния й вид.

Видеото показва колко много мисъл и труд стоят зад победното българско участие на "Евровизия 2026".