Кабинетът "Радев":

От един стол до "Евровизия": Умът зад успеха на България показа как е създал победната "Bangaranga" (ВИДЕО)

21 май 2026, 11:19 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/Facebook Video
От един стол до "Евровизия": Умът зад успеха на България показа как е създал победната "Bangaranga" (ВИДЕО)

Зад впечатляващата сценография на "Bangaranga", която изуми Европа и спечели "Евровизия", стои един човек, който разбира как функционира конкурсът и какво е нужно за победа.

Прочутият и изключително търсен режисьор Фредрик Ридман е авторът на сценичното поставяне на българската песен "Bangaranga".

Още през март DARA обяви, че се е срещала с Ридман, който ще постави нейното изпълнение.

Още: Европа в шок: България успя да спечели "Евровизия" с бюджет от само 200,000 € - един от най-ниските

За Ридман това е трета победа на "Евровизия". Преди "Bangaranga" той е поставял две изпълнения, спечелили конкурса - "Heroes" на Måns Zelmerlöw от Швеция през 2015 г. и "The Code" на Nemo от Швейцария през 2024 г. През 2025 г. пък е бил креативен директор на френските и албанските песни.

Трудният път към победата

Той публикува видео в социалните мрежи, с което разкрива целия процес по създаване на сценографията на "Bangaranga". Всичко е започнало от един стол и бегла концепция за хореографията.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В последнствие са правени много промени, докато се стигне до сцената на "Евровизия". След безброй репетиции концепцията е изчистена и се пристъпва към декора. Във видеото се вижда как българският екип специално издирва столовете от изпълнението на DARA, боядисва ги и ги пренася до Виена. Там пък правят първите тестове на въртящата се "стая", боядисват я и я привеждат във финалния й вид.

Още: Топ фаворитите на "Евровизия" проговориха след загубата: DARA беше абсолютно невероятна

Видеото показва колко много мисъл и труд стоят зад победното българско участие на "Евровизия 2026".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия DARA Евровизия 2026 Bangaranga
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес