Войната в Украйна:

Roi Turbo са специалните гости за концерта на Empire of the Sun

21 май 2026, 11:57 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
Roi Turbo са специалните гости за концерта на Empire of the Sun

Австралийските визионери Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство с мащабното си турне "Ask That God", а за първи път в кариерата си ще включат и България в маршрута си. По покана на Fest Team дуото ще излезе на сцената на Vidas Art Arena в София на 13 юни – вечер, която ще бъде едновременно концерт, визуален спектакъл и пълно потапяне в света на една от най-разпознаваемите електро-поп формации на XXI век.

Още: East 17 идват в София за голямо AFTER WORK: Back To The 90’s парти

Към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специалните гости Roi Turbo – бързо набиращият скорост електронен проект на братята Benjamin и Conor McCarthy. Родени в Кейптаун, а днес базирани в Лондон, двамата създават музика, която смесва пулса на диско и фънк от 70-те и 80-те с модерна клубна енергия, аналогови синтове и психеделична денс естетика. След като започват да работят заедно по време на локдауна през 2020 г., Roi Turbo постепенно изграждат собствен свят от танцувални ритми, ретро текстури и еуфорични мелодии.

Първите им сингли "Blu Ghost", "Hyper League" и "Neckbrace" бързо привличат вниманието на международната електронна сцена, а дебютното EP "Volcano Cigarette Shop" затвърждава усещането за артист с ясно разпознаваем почерк. През 2025 г. дуото издаде второто си EP "Bazooka" – колекция от пет песни, вдъхновени както от африканския bubblegum disco звук, така и от европейската клубна култура. Парчета като "Hot Like Fire", "Bobo Spirit" и "Super Hands" комбинират живи инструменти, винтидж груув и модерна продукция, превръщайки Roi Turbo в едно от новите имена, които все по-често попадат в селекциите на фестивали и клубни сцени в Европа и Северна Америка.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изборът им като специален гост на Empire of the Sun не е случаен – и двете формации споделят любовта към кинематографичния електронен звук, танцувалната екзалтация и изграждането на цялостна визуална вселена около музиката си. За публиката в София това означава вечер, в която футуристичният поп театър на Empire of the Sun ще срещне пулсиращия ретро-футуризъм на Roi Turbo.

За Empire of the Sun

Empire of the Sun – проектът на Luke Steele и Nick Littlemore – остават една от най-влиятелните и разпознаваеми групи в съвременния електро-поп. С четири студийни албума, милиарди стриймове и хитове като "Walking On A Dream", "We Are The People", "Alive" и "High and Low", дуото продължава да бъде символ на музикален максимализъм и безкомпромисна сценична естетика.

Още: Българският DJ N:Mode ще подгрява Duran Duran в София на 1 юли

Последният им албум "Ask That God" от 2024 г. бележи първия им студиен проект от осем години насам и беше посрещнат с отлични реакции от критиката и феновете. Албумът комбинира носталгичното им електро-поп звучене с нова, по-емоционална и кинематографична посока, а песни като "Changes", "Cherry Blossom" и "Music On The Radio" вече имат стотици милиони стриймове глобално. Международни медии определят проекта като завръщане към магията, която превърна Empire of the Sun в световен феномен.

Но именно на живо групата разгръща истинския си мащаб. Концертите на Empire of the Sun са известни със своята театралност, огромни сценични конструкции, хореография, костюми и сюрреалистични визуализации, които превръщат всяко шоу в отделна фантастична реалност. Турнето "Ask That God" вече разпродаде ключови дати в Северна Америка и Европа, включително емблематични локации като Red Rocks Amphitheatre и Old Royal Naval College в Лондон, а феновете определят преживяването като "нещо между рейв, научнофантастичен филм и сън".

Репортаж: Шон Пол показа защо на София денсхолът ѝ отива

На 13 юни в София публиката ще чуе както вечните класики на Empire of the Sun, така и новите композиции от "Ask That God", в шоу, което обещава да бъде едно от най-визуално впечатляващите музикални събития на лятото.

На всяка дата от турнето групата предлага и специалните фен пакети: Empyreans Super VIP M&G Experience - по 50 налични на град на цена от 199 USD + билет + такси, които включват ранен достъп за концерта, ексклузивна снимка и meet & greet с Luke Steele, подписан постер от лимитирана серия, VIP подарък от Empire of the Sun и VIP пропуск и ранен достъп до мърч.

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 55 евро, като остават и малко на брой билети за Golden Circle. Актуална информация за събитието може да следите тук.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
електронна музика концерти Empire of the Sun Roi Turbo
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес