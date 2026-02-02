Само на годинка: Почина внучката на Снууп Дог

Само на годинка почина внучката на рап и RnB звездата Снууп Дог. Смъртта на Коди беше обявена от нейната майка — 26-годишната Кори Броудъс, която е и най-малката дъщеря на рапъра. Момичето се родило на 25-ата седмица от бременността поради тежък HELLP синдром — животозастрашаващо усложнение както за майката, така и за детето. То било родено чрез спешно цезарово сечение.
Коди прекарала почти целия си живот в болница: около десет месеца тя и майка ѝ били в отделение за интензивно лечение на новородени. В началото на януари 2026 г. те били изписани, но около 20 дни по-късно момичето починало. Снууп Дог реагира на трагедията, като публикува семейна снимка с надпис от сърце емоджи и молитвени ръце.
Snoop Dogg’s one-year-old granddaughter has died— NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026
