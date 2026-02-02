Участва или не в "Евровизия": Дара обяви решението си

DARA няма да се откаже от състезанието в песенния конкурс за "Евровизия", потвърдиха за bTV от екипа на певицата. "Никога не съм се отказвала от мечтите си. И все nak никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой. Затова взех решение ще участвам", обяви тя на профила си в Instagram.

Ето какво написа DARA:

Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна тя ме разтърси и разтревожи.

Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми. Ще го кажа съвсем просто психическото здраве има значение.

Моето. Твоето. На всички ни.

Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир. Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм.

Съмнявала съм се.

Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема.

Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все nak никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.

Затова взех решение ще участвам.

Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце!

Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно тогава ние всички,

България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас. Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате.

Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.

Обичам ви. Благодаря ви. Прегръщам ви."

Какво се случи?

В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата, която е и част от треньорите в „Гласът на България“ по bTV. Последваха негативни реакции в социалните мрежи, заради което певицата обяви, че не е сигурна дали иска да се яви на конкурса. „Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“, каза в предаването „Тази сутрин“ DARA след финала.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия“. Часове след победата ѝ чрез своите профили в социалните мрежи „Евровизия“ официално също представи изпълнителят ни. „Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави тя.

