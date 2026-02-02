Николина Чакърдъкова: Не крия нищо от публиката, ще я допусна още по-близо

Остават само няколко дена до най-мащабния спектакъл в живота на Николина Чакърдъкова. Народната изпълнителка отново доказва защо нейното име отдавна не принадлежи само на сцената, а на българската душевност. През уикенда, в интервю за "Тук и сега" по NOVA, тя говори не само за грандиозния концерт, който предстои, но и за личния си път и чудесата в живота си.

В света на Чакърдъкова

За Чакърдъкова фолклорът не е просто музикален жанр - той е призвание, мисия и съдба. Път, започнал в семейство, в което пеенето е било ежедневие, а не професионален избор. "Всички в семейството пеехме. Това беше нещо естествено", спомня си тя. Дълго време обаче не допуска мисълта, че музиката може да бъде нейният живот. Докато един концерт на държавен ансамбъл "Пирин" не променя всичко.

Снимка: PR

Годините след това са доказателство, че фолклорът може да бъде едновременно автентичен и съвременен. Многобройните самостиоятелни концерти, безброй срещи с публика в страната и чужбина превръщат Николина Чакърдъкова в уникален феномен. Но тя самата признава, че именно голямата сцена я е променила. "Преди 26 години стъпих в Зала 1 на НДК с една мечта, която не е била малка. Всяка година мечтите ми растяха все повече. Реализирането на тези големи мечти ме променяха.", обясни певицата.

На 7 февруари тази мечта ще достигне своя връх. Спектакълът, който тя нарича "готвен като за последно", няма да бъде просто концерт. А публиката ще има възможност за още по-близка среща.

"Никога не съм криела нищо от своята публика. Винаги казвам всичко честно. И хубавото, и лошото. Но този път съм решила да ги допусна още по-близо до себе си. Те много обичат да им разказвам. За моето детство, за мама и тате, от къде съм тръгнала и защо го правя. От лична гледна точка ще ги допусна. Това не е концерт, а спектакъл. Ще ги отведа в моя свят – света на българския фолклор, спокоен и прекрасен".

Снимка: PR

Пет сцени, изградени така, че да скъсят дистанцията между артист и публика, ще превърнат залата в жив организъм. "Ставаме едно цяло с тях, такава любов и енергия се обменя помежду ни. Искам да откарат със себе си увереност, самочувствие, да се спомнят за силата на българския дух и вяра. Да си спомнят кои сме. Ние сме хубав и качествен народ".

Тя подчертава, че именно на такива концерти българите като народ се обедянваме, защото фолклорът не просто е изпят и слушан, а наистина се изживява.

И точно в това се крие силата на нейните спектакли – в способността да обединяват. „На кой друг концерт непознати хора ще се хванат ръка за ръка и ще се прегръщат, сякаш се познават цял живот?“ – пита тя. Отговорът е ясен: там, където фолклорът не е изпят, а изживян.

Снимка: PR

Любовта на публиката е най-голямото ѝ признание. "Аз нямам нито една награда. Нямам статуетка, орден, нямам. Но от първия ден на голямата сцена, моята цел беше да пея за хората, за сънародниците ми. Получих в замяна най-голямата награда – тяхната любов и аплодисменти. Голямата обич към мен и моята музика."

