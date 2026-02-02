Изпълнителката с най-много "Грами" в историята на наградите

Когато говорим за музикални успехи и признание от професионалната общност, награда "Грами" е символ на върхово постижение. От първото връчване на наградите през 1959 г. до днес, хиляди артисти от всички жанрове — от поп и рок до класическа и джаз — са отличени за своето творчество. Но една знаменитост изпъква над всички — не само с музиката си, но и със своя исторически рекорд. Американската певица, автор на песни, продуцент и мултимедийна звезда Бионсе държи абсолютния рекорд за най-много спечелени награди "Грами" в историята. Към последните церемонии тя е спечелила 35 статуетки "Грами" през своята дълга и плодотворна кариера — повече от всеки друг артист в историята на тези награди.

Снимка: Getty Images

Този впечатляващ брой включва награди, които Бейонсе е получила както като солов изпълнител, така и в рамките на групата Destiny’s Child, както и в дуетни проекти.

Бейонсе е най-награждаваната артистка в историята на Грами, спечелила общо 35 награди — повече от всеки друг музикант. Нейният път започва през 2001 г., когато печели първите си две статуетки с групата "Destiny’s Child", а след това продължава със силна солова кариера, включително пет награди през 2004 г. за албума "Dangerously in Love" и цели 6 награди през 2010 г. за "Single Ladies", "Halo" и други изпълнения.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

През годините тя е отличена в различни жанрови категории — R&B, поп, рап, дори денс/електронна музика. Големият момент идва на Грами 2025, когато най-накрая печели "Албум на годината" за "Cowboy Carter", заедно с "Best Country Album" и "Best Country Duo/Group Performance", затвърждавайки лидерството си и разширявайки влиянието си в музиката, припомня "People".

Освен това тя държи и друг важен рекорд — най-номинираният артист в историята на "Грами", с близо 99 номинации към момента.

Снимка: Getty Images

Други легенди в музиката също са оставили своя отпечатък в историята на Грами:

Сър Георг Солти — известен диригент, който дълго държеше рекорда с 31 награди.

Куинси Джоунс — емблематичен музикант, продуцент и аранжор с 28 награди.

Алисън Краус — певица и инструменталист, носителка на 27 статуетки.

Тези имена и техните постижения подчертават как музикалната индустрия отбелязва разнообразие от таланти и епохи.

Наградите "Грами" през 2026

Тази година Bad Bunny направи истинска история на Грами 2026: той спечели "Албум на годината" за своя проект Debí Tirar Más Fotos, което е първият случай в историята на наградите, когато испаноезичен албум печели тази престижна категория. Освен това той взе и „Най‑добър албум в категорията música urbana“, както и „Най‑добро глобално музикално изпълнение“ за песента „EoO“ – общо три статуетки за вечерта.

