График за концерта на XLOV в България след броени дни

Концертът на XLOV е този петък, 6 февруари, и ще се проведе в зала 4 на Интер Експо Център София. Разпродаването му за 24 часа и подчертано големият интерес към събитието наложиха смяната на залата с по-голяма, а всички издадени билети ще важат без презаверка.

Още: Легендата Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив

Едно от най-очакваните февруарски събития ще протече при следната програма:

14:40 ч. - VVIP+ - разговор с феновете, автографи, Hi-Touch, групова снимка;

15:20 ч. - VVIP - автографи, Hi-Touch, групова снимка;

15:55 ч. - VIP - Hi-Touch, групова снимка;

16:10 ч. – SOLOSHOT

16:20 ч. – SNAPSHOTS – снимките се правят от екипа на концерта, ползвайки ваш телефон

17:00 ч. – POLAROSHOTS

18:00 ч. – GA/ Отварят вратите за концерта

19:00 ч. – XLOV концерт

Още: Турската рап сензация Ezhel с нов концерт у нас през ноември

Входът за всички срещи и снимки ще е на южната страна на залата, с лице към Цариградско шосе. Входът за концерта за притежателите на билети GA ще е от източната страна на залата след бариерата.

Феновете и техните придружители трябва да са на място и пред съответния вход минимум 30 минути преди началото на всяка активност с подготвени билети и съпътстващи документи. Тогава ще получат и своите баджове. Подаръците за групата ще се приемат от екипа на събитието на специално обозначени и подготвени места. Храни и напитки няма да бъдат приемани и допускани в залата.

Още: Selah Sue се завръща в София за ексклузивен концерт

Броят на посетителите е ограничен, а интересът на феновете е повече от огромен – пригответе се да бъдете част от преживяване, което ще остане в историята!

Правила

От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Концертът ще се проведе при познатите на меломаните условия за комфорт и сигурност.

Опасни предмети, в това число чадъри с остър връх, ръчно изработени стикове, твърди дръжки на знамена, селфи стикове, стъклени бутилки и кенове, твърди бутилки за вода, чаши с напитки, храни, алкохол и неадекватни лица няма да бъдат допускани. Неакредитирани лица с професионална снимачна или аудиотехника, пушене (във всичките му форми!), антисоциално поведение, животни, малолетни и непълнолетни без родител или придружител с пълномощно от родител и попълнена декларация също няма да бъдат допускани в залата.

Още: Изключителен интерес към концерта на Skillet! Мести се на нова локация

Торби, обемни раници и чанти няма да бъдат допускани! Максимално допустим размер за дамски чанти до 25 сантиметра широчина, а за раници широчина до 30 см, дълбочина до 25 см и височина до 40 см. Спестете си излишния багаж, за да влезете в залата по-бързо!

Знамена със символи различни от логото на групата или българското знаме няма да бъдат допускани, освен ако не са съгласувани с организаторите от BGTSC.

В залата няма да има:

- организиран гардероб, но ще има закачалки за свободно ползване;

- изграден бар, но ще е разрешено внасянето на вода САМО в неотворени бутилки от 500 мл. Бонбони, вафли и дребни сладки десерти също ще бъдат допускани; Дюнери, скара и готвени храни са абсолютно забранени!

- няма да има седящи места;

Още: SIRENIA със специален концерт в София през май

В залата ще има:

- официален мърч щанд с много ограничено количество тениски, торби, значки, картички, плакати и стикери;

- пликове за празни бутилки и дребни отпадъци;

- мобилни медицински екипи и палатка за първа помощ;

- охранители, готови да Ви съдействат;

- ако има останали места, ще има обозначена каса за продажба на билети, а цената им ще е по-висока.

Хората в затруднено физическо положение, които планират посещението на събитието, е необходимо да се свържат поне два дни по-рано с екипа на организаторите от BGTSC на адрес events@bgtsc.eu.

Още: TRENDZ идват в България с нов концерт и ново шоу през април

На 6 февруари 2026 г. София се превръща в сцена, където всичко оживява! Билети се продават ексклузивно онлайн тук и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. Издадените билети за Joy Station са валидни без презаверка. Ако в деня на събитието има останали места, билетите ще са с по-високи цени.

Политика за деца и непълнолетни

На това събитие всички до 18-годишна възраст влизат с билет и придружител с билет и попълнена декларация. Ако придружителят е родител на охраната се представят лични карти, паспорти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

Ако придружителят не е родител, на охраната се представят нотариално заверено пълномощно от родител и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration. Придружителят трябва да е навършил поне 18 години и да може да носи отговорност за действията на придружаваното лице!

Това е линк към събитието във ФБ: https://fb.me/e/72D9g7CUU Тук периодично ще се качва текуща, любопитна и полезна информация.