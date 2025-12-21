Спорт:

Шер и Уитни Хюстън получават почетни награди "Грами"

Шер, Уитни Хюстън, Карлос Сантана, Пол Саймън ще бъдат удостоени с почетни награди "Грами" за цялостен принос за развитието на музиката, съобщи електронното издание на "Variety", като цитира Националната звукозаписна академия на САЩ. Почетни отличия ще получат също певицата Чака Кан и нигерийският мултиинструменталист Фела Кути. Хюстън и Кути ще бъдат наградени посмъртно.

Изключителни изпълнители с огромно влияние

Снимка: Getty Images

"За нас е истинска чест да отличим тазгодишните лауреати на наградата за специални заслуги – изключителни изпълнители, чието влияние обхваща поколения, жанрове и основата на съвременната музика", каза в разпространено изявление Харви Мейсън-младши, главен изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия на САЩ. "Всеки от тях е оказал дълбоко и трайно влияние и с нетърпение очакваме да отпразнуваме забележителните им постижения в навечерието на церемонията за наградите "Грами".

Почетните отличия ще бъдат връчени в Лос Анджелис на 31 януари, ден преди основната церемония за наградите "Грами". Призовете за цялостен принос се присъждат на изпълнители, които са допринесли особено много в областта на звукозаписите и музиката, припомня БТА.

Яна Баярова
