Старт на гласуването за "Златни патета" 2026: обявиха всички номинирани

Гласуването за деветото издание на независимите музикални награди "Златни патета" официално стартира. Вотът на публиката, която ще определи своите любимци продължава до 24 март 2026 г. онлайн тук. Утвърдили се като една от най-разпознаваемите платформи за прогресивна и независима българска сцена, наградите отново събират на едно място артистите, които активно оформят съвременното звучене на българската музика.

Сред номинираните тази година са Вениамин, Графа, Дара, Мария Илиева, Михаела Филева, Мона, Роби и Тино, наред с още утвърдени и нови имена, които през последните месеци зададоха ритъма, посоката и енергията на сцената. Тазгодишната селекция очертава пъстра картина: от мейнстрийм поп до по-алтернативни и жанрово смели проекти, които не се вписват в стандартните комерсиални рамки.

Номинациите

Според екипа на организаторите 2025 г. е била "годината на хитовете" - период, белязан от силни парчета и появата на много нови имена. Именно тази енергия, натрупана през изминалия сезон, оформя и списъка с номинирани за "Златни патета" 2026:

Категория "Новоизлюпено 2026" с номинации за: Ерсин; РУСИТА; Фалшиви Герои; Цар Плъх; Boil; Elittna; Mono and the Stereos; NIKOL; Nikolina NU; PRESSIE; Stereodive; SUNBLINDS; VOLENA

Категория "Паток 2026" с номинирани: Графа; Ninio; Robi; TINO; VENIAMIN

Категория "Женско Пате 2026": Мария Илиева; Михаела Филева; DARA; Dara Ekimova; Mihaela Marinova; MONA; NICKA; VICTORIA

Категория "Генгста Паток 2025": Жлъч; SECTA; DJAANY; ИМЕРА; NOVEM; TAXOMA & DA HOMIES

Категория "Off-дъ-ято Патета 2026": Звездолет; Керана и Космонавтите; ПОСЛЕДНО ПОВИКВАНЕ; Bulgarian Cartrader; Cool Den; Hayes & Y; No More Many More; Ostava; Tickle The Sage; TRIGAIDA

Категория "Бийт Паток 2026": ГЕНА; Боян Ангелов; Денис Попстоев; Иван Шопов; Angel Prodanov – Acho; Kamen; Kan Wakan; Robi; TromBobby

Категория "Парти Пате 2026": DJ CASS; Chico Smokez; Dark Jay; DoLittle; Emil Prize; DJ Groovy; KARSY; KOKOSI; KXCKS; PAK; Rusto; SAVA; Screamoe; Shamy; Trench Kid; Xonic

Категория "Пате Хит 2026": Графа - "Черен гранит"; Жлъчката x Тромбоби – "Охаа"; Звездолет – "лесно"; Михаела Филева - "Допаминов герой"; Момчил Косев - "Хубавото предстои"; РУШИ – "Границата"; DARA - "Нито звук"; Dara Ekimova - "C’est la vie"; Hayes&Y – "Lately"; NICKA - "Пак си тук"; Ostava – "Аристократ"; VENIAMIN - "На макс"

Категория "Пате Албум 2026": - Графа - "Синергия"; Жлъчката х Тромбоби - "Малко след"; Звездолет - "сходна материя"; Hayes & Y - "Departures"; Ninio - "Teender"; No More Many More - "Тук съм"; Ostava - "Сърце/Вина"; TRIGAIDA - "Полет"

Категория "Видео Пате 2026": - МОЛЕЦ x Robi – "Как"; hug or handshake - "Burden of Proof"; V:RGO, Emil TRF, MBT – "PORSCHE"; VICTORIA - "We Don't Get Along"; YVA - "Адмира — Последната Жулиета на Сараево"

Категория "Метъл Пате 2026": СМОГ, Attaxic, Dishonored, Enezothe, Engineer of death, Hellbound, Teraflora

Категория "Пате Дует 2026": ROBI x TINO – "НАЛЕЙ"; Boyan Todorov x Alena Vergova - "Нощта Умира Сама"; Grafa x Dara Ekimova - "Нито миг"; NICKA x VENIAMIN x ERNESTO VALENZUELA – "Познати"; YANA / ХЮГО - "ЕФЕКТ ВЪРХУ МЕН"; Maria Ilieva x Preyah – "DIVA x2"

Мисията на "Златни патета"

"Златни патета 2026" продължава мисията си да показва, че българската музикална сцена е много по-разнообразна, жива и смела от онова, което обикновено достига до масовия ефир – и че именно в независимата музика често се раждат най-интересните идеи и най-смислените гласове на своето време. Изданието през 2026 г. надгражда формата с повече шоу и нови акценти.

Сред тях е разделянето на "Пате Хит" на две самостоятелни отличия – "Пате Хит" и "Пате Дует", с което се поставя отделен фокус върху колаборациите – един от най-отчетливите трендове в съвременната българска музика. Завръщането за втора поредна година на "Метъл Пате" допълнително подчертава жанровото разнообразие на сцената и стремежа на отличията да обхващат различни музикални посоки.

Гласуването продължава до 24 март, а кулминацията на надпреварата ще бъде на живо на 28 март в Бар Петък, когато победителите ще бъдат обявени по време на церемонията по връчването от великолепно трио водещи Димитър Павлов, Никола Стоянов (Кольо Млякото) и Боян Бочев. Събитието ще бъде с вход свободен и онлайн излъчване в официалните канали на организаторите във Facebook и YouTube.

Визуално и концептуално вечерта ще бъде вдъхновена от формата MTV Unplugged – интимен, жив и честен. Атмосферата ще залага на близост между сцена и публика и на акустично, неподправено звучене, а всички музикални сетове ще бъдат изпълнени на живо. Специален акцент ще бъдат трите изпълнения на "новоизлюпени" артисти – Nikolina NU, SUNBLINDS и Ерсин – именно в категорията, която тази година се очертава като една от най-оспорваните.

