Атака с дронове срещу летището в Дубай, има ранени (ВИДЕО)

Четирима души са били ранени, след като дронове се разбиха в близост до летището в Дубай (Обединените арабски емирства), съобщи правителството на емирството. Пострадалите са чужденци. „Властите потвърждават, че преди малко два дрона са се разбили в близост до международното летище в Дубай (DXB), в резултат на което двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили леки наранявания, а един гражданин на Индия е с умерени наранявания“, се казва в изявлението.

Произходът на дроновете не е уточнен, но Дубай и ОАЕ като цяло са обект на масирани атаки от страна на Иран в отговор на нападенията на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

По данни на турската платформа Clash Report - в страната има поне шест жертви и най-малко 122-ма ранени от началото на конфликта в Близкия изток.

Летището в Дубай е един от основните хъбове за евакуация на граждани от региона, включително на българи, особено предвид факта, че няколко страни от Близкия изток са със затворено въздушно пространство. 

