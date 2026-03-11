Атака с дронове срещу летището в Дубай, има ранени (ВИДЕО)

Четирима души са били ранени, след като дронове се разбиха в близост до летището в Дубай (Обединените арабски емирства), съобщи правителството на емирството. Пострадалите са чужденци. „Властите потвърждават, че преди малко два дрона са се разбили в близост до международното летище в Дубай (DXB), в резултат на което двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили леки наранявания, а един гражданин на Индия е с умерени наранявания“, се казва в изявлението.

Произходът на дроновете не е уточнен, но Дубай и ОАЕ като цяло са обект на масирани атаки от страна на Иран в отговор на нападенията на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Колко са жертвите и ранените в ОАЕ от началото на новата война?

По данни на турската платформа Clash Report - в страната има поне шест жертви и най-малко 122-ма ранени от началото на конфликта в Близкия изток.

Casualties in US–Israeli and Iranian attacks (as of Mar 11, 2026):



🇮🇷 Iran: 1,255 killed, 12,000 injured

🇱🇧 Lebanon: 570 killed, 1,444 injured

🇮🇱 Israel: 13 killed, ~2,000 injured

🇮🇶 Iraq: 15 killed, dozens injured

🇯🇴 Jordan: 14 injured

🇰🇼 Kuwait: 6 killed, dozens injured

🇧🇭… pic.twitter.com/y3erOXl4Yr — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Летището в Дубай е един от основните хъбове за евакуация на граждани от региона, включително на българи, особено предвид факта, че няколко страни от Близкия изток са със затворено въздушно пространство.

