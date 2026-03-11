Арфата между Бах, Пиацола и Nirvana: световният виртуоз Александър Болдачев идва в София

На 6 април 2026 г. в Зала 3 на НДК софийската публика ще има възможност да чуе един от най-иновативните арфисти на съвременната музикална сцена – световно признатият музикант Александър Болдачев. Концертът ще открие пролетното издание на фестивала "Салон на изкуствата" и обещава вечер, в която традицията и съвременният звук се срещат в необичайна и вдъхновяваща програма.

Александър Болдачев е сред артистите, които променят представата за арфата като инструмент. Международно признат и многократно награждаван музикант, той съчетава виртуозно класическа музика, кросоувър проекти, импровизация и композиция за кино и театър. Болдачев е почетен професор в Royal Academy of Music в Лондон, в Herb Alpert School of Music към UCLA в Лос Анджелис и в Консерваторията в Милано. Той е основател на Фестивала на арфата в Цюрих и на Световния ден на арфата, както и активен хуманитарист и посланик на добра воля.

Програмата, с която музикантът ще гостува в София, е своеобразен манифест за арфата в XXI век. Тя показва богатия изразен потенциал на инструмента, като обединява произведения от различни епохи и жанрове – от класическа музика до рок и филмова музика. Публиката ще чуе както монументалната "Токата" на Бах и деликатния импресионизъм на Дебюси, така и енергични интерпретации на "Либертанго" на Пиацола, легендарни рок балади на Queen и Nirvana и емблематични теми от киното.

Премиерата на тази програма се състоя през лятото на 2025 г. на фестивала във Вербие, Швейцария, където изпълнението на Болдачев беше посрещнато с аплодисменти на крака. Критиците определят концерта като повратна точка в развитието на арфата като солов инструмент в съвременния концертен свят.

С концерта си в София Александър Болдачев ще представи нова идентичност на арфата – инструмент, който може да бъде едновременно рафиниран и експресивен, класически и бунтарски, и да свързва векове музикална традиция с енергията на съвременността.

Детайли за събитието

Дата: 6 април 2026 г.

Час: 19:00 ч.

Място: НДК, Зала 3

Билети могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и на касите на НДК.