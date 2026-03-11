Лайфстайл:

След 3 дни спокойствие: Обстрел и пожар на кораб в Ормузкия проток, два други са ударени в близост

11 март 2026, 13:03 часа 329 прочитания 0 коментара
След 3 дни спокойствие: Обстрел и пожар на кораб в Ормузкия проток, два други са ударени в близост

Три кораба са били ударени в Ормузкия проток и Персийския залив в рамките на няколко часа днес, 11 март. Специализираната организация на Кралския военноморски флот на Великобритания - UKMTO, която действа като основна връзка между военните сили и търговското корабоплаване в региони с висок риск, съобщи, че товарен кораб е пламнал в Ормузкия проток, след като е бил ударен от неизвестен снаряд на 11 морски мили от Оман.

Съобщава се, че екипажът евакуира кораба и е поискал помощ. В последваща информация UKMTO съобщи, че пожарът на борда е бил потушен и на него е останал "минимален като брой екипаж".

Трима изчезнали моряци

Според морската охранителна фирма Vanguard Tech корабът е тайландският товарен Mayruree Naree, собственост на Precious Shipping със седалище в Банкок. Посочва се, че 20 членове на екипажа са били евакуирани, а трима са в неизвестност. Официалната информация гласи, че експлозия в кърмата е предизвикала пожар в машинното отделение, където са работели тримата изчезнали членове на екипажа.

Още: Защо Ормузкият проток е толкова важен за цената на петрола: Анализ

Още два поразени кораба

Съобщава се, че други два кораба също са били ударени на запад от ОАЕ.

Контейнеровоз е бил повреден от снаряд на 25 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма, съобщи UKMTO, като всички членове на екипажа са в безопасност и са преброени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Vanguard Tech уточни, че корабът е японският ONE Majesty, който е получил дупка с диаметър 10 см и се е насочил към безопасно място за акостиране. ONE Majesty е собственост на Mitsui OSK Lines (MOL) и се експлоатира като част от флота на Ocean Network Express (ONE), пише Seatrade Maritime News.

Още: Удар край Ормузкия проток: Снаряд повреди контейнеровоз

Друг товарен кораб отделно докладва, че е бил ударен от неизвестен снаряд на 50 морски мили северозападно от Дубай. UKMTO съобщи, че екипажът е в безопасност и няма никакво въздействие върху околната среда.

Vanguard Tech добави, че засегнатият кораб е Star Gwyneth, плаващ под флага на Маршаловите острови - част от флота на гръцкия корабособственик Star Bulk, регистриран в Ню Йорк.

В последните 72 часа нямаше удари по кораби там

Трите атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и околния регион на 11 март се случват след 72-часов период, през който не са били докладвани удари по плавателни съдове в резултат на войната в Иран.

Още: Напук на уверенията на Тръмп: Иран минира Ормузкия проток, важният морски път на практика е блокиран (ВИДЕО)

Иран заплаши да затвори Ормузкия проток и да порази корабите, които се опитват да преминат през ключовия воден път, свързващ региона на Персийския залив с останалата част от света и отговарящ за около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ. Най-малко седем моряци са убити и няколко са сериозно ранени в 10 инцидента от началото на конфликта между САЩ/Израел и Иран на 28 февруари. Техеран обяви също, че започва да минира Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Кораби Иран Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес