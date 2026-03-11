След 3 дни спокойствие: Обстрел и пожар на кораб в Ормузкия проток, два други са ударени в близост

Три кораба са били ударени в Ормузкия проток и Персийския залив в рамките на няколко часа днес, 11 март. Специализираната организация на Кралския военноморски флот на Великобритания - UKMTO, която действа като основна връзка между военните сили и търговското корабоплаване в региони с висок риск, съобщи, че товарен кораб е пламнал в Ормузкия проток, след като е бил ударен от неизвестен снаряд на 11 морски мили от Оман.

Съобщава се, че екипажът евакуира кораба и е поискал помощ. В последваща информация UKMTO съобщи, че пожарът на борда е бил потушен и на него е останал "минимален като брой екипаж".

Трима изчезнали моряци

Според морската охранителна фирма Vanguard Tech корабът е тайландският товарен Mayruree Naree, собственост на Precious Shipping със седалище в Банкок. Посочва се, че 20 членове на екипажа са били евакуирани, а трима са в неизвестност. Официалната информация гласи, че експлозия в кърмата е предизвикала пожар в машинното отделение, където са работели тримата изчезнали членове на екипажа.

Още два поразени кораба

Съобщава се, че други два кораба също са били ударени на запад от ОАЕ.

Контейнеровоз е бил повреден от снаряд на 25 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма, съобщи UKMTO, като всички членове на екипажа са в безопасност и са преброени.

Снимка: iStock

Vanguard Tech уточни, че корабът е японският ONE Majesty, който е получил дупка с диаметър 10 см и се е насочил към безопасно място за акостиране. ONE Majesty е собственост на Mitsui OSK Lines (MOL) и се експлоатира като част от флота на Ocean Network Express (ONE), пише Seatrade Maritime News.

Друг товарен кораб отделно докладва, че е бил ударен от неизвестен снаряд на 50 морски мили северозападно от Дубай. UKMTO съобщи, че екипажът е в безопасност и няма никакво въздействие върху околната среда.

Vanguard Tech добави, че засегнатият кораб е Star Gwyneth, плаващ под флага на Маршаловите острови - част от флота на гръцкия корабособственик Star Bulk, регистриран в Ню Йорк.

В последните 72 часа нямаше удари по кораби там

Трите атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и околния регион на 11 март се случват след 72-часов период, през който не са били докладвани удари по плавателни съдове в резултат на войната в Иран.

Иран заплаши да затвори Ормузкия проток и да порази корабите, които се опитват да преминат през ключовия воден път, свързващ региона на Персийския залив с останалата част от света и отговарящ за около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ. Най-малко седем моряци са убити и няколко са сериозно ранени в 10 инцидента от началото на конфликта между САЩ/Израел и Иран на 28 февруари. Техеран обяви също, че започва да минира Ормузкия проток.